Gattuso: “I Mondiali sono un chiodo fisso”. Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e Zaniolo

Questo sarà il primo Natale da Commissario Tecnico dell'Italia per Gennaro Gattuso, che probabilmente anche in questi giorni di festa almeno una volta penserà ai Mondiali 2026, il grande obiettivo della Nazionale che ha mancato gli ultimi due e vuole tornare dove gli spetta. In un'intervista l'allenatore calabrese ha parlato dei playoff e della Coppa del Mondo, ma ha fatto anche i nomi di chi potrebbe entrare nell'elenco dei convocati nel mese di marzo, quando l‘Italia giocherà la semifinale con l'Irlanda del Nord.

"Non dobbiamo vedere i fantasmi"

Nell'intervista che ha concesso a Vivo Azzurro il selezionatore azzurro ha usato parole più che condivisibili. Perché il Mondiale è un chiodo fisso, ma non bisogna vedere fantasmi, quelli delle eliminazioni passate, che talvolta aleggiano con una forza maggiore rispetto alla loro realtà: "Giocare il Mondiale è un chiodo fisso. Tornare dove siamo stati per tantissimi anni e da protagonisti. Serve senso di appartenenza e dobbiamo volerlo a tutti i costi. Ma anche non vedere i fantasmi alle prime difficoltà".

Il tabellone dei playoff dei Mondiali 2026. Italia con l’Irlanda del Nord e poi, si spera, con Galles o Bosnia.

"Dobbiamo pensare solo all'Irlanda del Nord"

L'Irlanda del Nord sarà il primo scoglio da superare, a Bergamo. L'eventuale finale si giocherà in Galles o in Bosnia. A quella seconda partita non bisogna pensare. C'è da vincere contro l'Irlanda del Nord, che non è un avversario di altissimo livello, ma comunque una squadra britannica e dunque tenace e forte fisicamente: "Dobbiamo pensare solo all'Irlanda del Nord, poi quello che verrà ce lo dovremo conquistare solo sul campo. Senza commettere l'errore che abbiamo commesso quattro anni fa. Il calcio moderno si tocca con mano, le partite facili ormai non esistono più. L'importante è non andare in down quando succede qualcosa di negativo, ma avere continuità per 90-95 minuti".

Marco Palestra è uno dei calciatori che potrebbe fare parte della Nazionale per i playoff di marzo.

"Li stiamo osservando tutti"

In ogni fine settimana, in ogni turno di coppe europee, così come in occasione della Supercoppa Italiana Gattuso è a seguire dal vivo le partite, così come i suoi collaboratori che vagliano ogni soluzione. Di alcuni possibilità novità per le gare di marzo il CT ne ha parlato apertamente facendo anche i nomi di Zaniolo e Palestra: "Se ci possono essere degli inserimenti di giocatori nuovi per marzo? Perché no? Vediamo, ci sono tre mesi di tempo. Oggi ci sono giocatori che stanno facendo bene: c'è Palestra, c'è Zaniolo, lui non è più giovane però sta facendo cose buone. Ma potrei stare qua a dire altri 4-5 nomi. Li stiamo osservando tutti".