Gary Lineker firma un accordo economico strepitoso con Netflix: sarà protagonista ai Mondiali 2026

Gary Lineker sarà ai Mondiali 2026, condurrà il suo noto podcast con Shearer e Richards. L’ex bomber dell’Inghilterra ha sottoscritto un accordo estremamente remunerativo con Netflix.

Gary Lineker, ex formidabile attaccante e da anni apprezzato talent calcistico, ha trovato un accordo con Netflix che gli garantirà una montagna di soldi. La società di produzione dell'ex bomber dell'Inghilterra ha siglato un accordo con la casa statunitense per realizzare un podcast quotidiano durante i Mondiali di calcio 2026. Si parla di un accordo da 16 milioni di euro. Lineker il podcast lo realizzerebbe direttamente dagli Stati Uniti con Micah Richards e Alan Shearer.

Lineker licenziato dalla BBC riparte con il podcast sui Mondiali 2026

Goalhanger, la cosa fondata dal brillante commentatore, ha stipulato un accordo eccezionale con il gigante americano dello streaming per il podcast ‘The Rest Is Football'. L'ingaggio è notevolissimo: oltre due milioni e trecentomila euro a settimana per Lineker e i suoi compagni di lavoro. L'ex attaccante recentemente recentemente ha dato addio alla BBC, che lo ha licenziato dopo le accuse di antisemitismo, seguite dopo un post pro-Palestina su Instagram.

Gary Lineker dopo aver segnato un gol all’Irlanda nei Mondiali di Italia ’90.

Il podcast con Shearer e Richards

Lineker presenterà il podcast con Shearer e Richards da uno studio di New York e comprenderà servizi dal ritiro della nazionale dell'Inghilterra e darà uno spazio anche ai tifosi. In aggiunta ci saranno delle special guest che si aggiungeranno al trio titolare.

Il capocannoniere di Messico '86 ha commentato dicendo: "Questo accordo rappresenta una fantastica opportunità per noi tre di fare ciò che amiamo, ovvero parlare di calcio ogni giorno, ma su un palcoscenico davvero globale". Al di là dell'impatto economico è un ulteriore passo in avanti in questa attività per Lineker, che con la sua casa di produzione produce anche altri due podcast: "The Rest is History" e "The Rest is Politics".