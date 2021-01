Brutta disavventura per Weston McKennie. I ladri sono entrati nella casa del centrocampista della Juventus mentre era in campo nei quarti di Coppa Italia contro la SPAL e hanno svaligiato la sua villa in strada Valpiana, sulla collina di Torino: non è stata ancora fatta la stima del bottino ma nella refurtiva sono finiti scarpe e abiti firmati. Nell’abitazione del calciatore ha svolto il suo lavoro di ricerca la polizia scientifica in tutte le stanze alla ricerca di possibili tracce lasciate dai ladri. Gli autori del reato hanno studiato il colpo nei minimi particolari e hanno visionato anche i movimenti di tutto il vicinato prima di mettersi all'opera: i ladri sono entrati nella casa del calciatore bianconero dopo aver forzato una finestra del bagno senza essere visti dagli altri residenti del complesso dove vive lo statunitense arrivato dallo Schalke 04 nella sessione estiva.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero stati almeno in due perché hanno messo a segno il colpo indisturbati e lo hanno fatto nel modo più rapido possibile. Si tratta di un furto pianificato nei minimi dettagli perché è stato scelto il punto più debole della casa per entrare e, come già affermato, i ladri hanno studiando le abitudini di tutti i residenti per evitare di incontrare qualcuno mentre si aggiravano per i viottoli del complesso residenziale dove abita il calciatore bianconero.

Il calciatore texano era entrato soltanto nel finale di match di Coppa Italia per colpa di un problema fisico rimediato dal giovane Nicolò Fagioli perché Andrea Pirlo non aveva nessuna intenzione di inserirlo in una gara praticamente senza storia e cercava di preservarlo in vista del tour de force che vedrà la Juventus in campo ogni quattro giorni fino a metà marzo tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.