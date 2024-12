Furto con scasso nella villa di Lavezzi in Francia: sono stati sottratti tutti i beni di lusso

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Pocho Lavezzi si è ritrovato una brutta sorpresa dall'altra parte del mondo: la sua villa in Francia, precisamente a Neuilly-sur-Seine, è stata presa dai mira da un gruppo di ladri che l'ha svaligiata nella notte tra domenica e lunedì. Per fortuna nessuno era presente all'interno dell'abitazione durante la rapina, ma alla famiglia dell'ex giocatore argentino sono stati sottratti tutti i beni di lusso che erano presenti. Le autorità non sono riuscite ancora a fare la conta dei danni che sono ingenti.

La villa di Lavezzi svaligiata dai ladri

L'ex giocatore del Napoli si sta godendo l'affetto della sua famiglia e dell'ultimo arrivato, il figlio Vittorio nato dalla relazione con Maria Guadalupe Tauro, ma è stato travolto da una doccia fredda quando è stato informato del furto con scasso nella sua villa a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. Nella notte tra domenica e lunedì un gruppo dei ladri ha scassinato l'ingresso ed è riuscito a intrufolarsi nell'abitazione per rubare tutti i beni di lusso che Lavezzi aveva al suo intero: l'argentino aveva acquistato quella casa durante la sua permanenza al PSG e anche dopo l'addio nel 2016 aveva deciso di tenerla, usandola come base d'appoggio per le sue visite nella capitale francese.

Fortunatamente al momento della rapina la villa era completamente vuota e nessun membro della famiglia del giocatore è stato coinvolto. Secondo quanto riportato da Le Parisien l’ufficio del Procuratore di Nanterre ha confermato di non aver identificato ancora i ladri e non sono stati neanche catalogati i beni rubati. In ogni caso si tratta di un danno ingente, dato che i malviventi hanno fatto piazza pulita di tutti i beni di lusso che hanno trovato all'interno della casa di Lavezzi.