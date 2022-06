Furia Canada dopo la sconfitta in Honduras: calci, pugni e insulti allo spogliatoio degli arbitri Brutte immagini dal tunnel dello stadio di San Pedro Sula: calci, pugni e insulti allo spogliatoio degli arbitri da parte dei calciatori del Canada.

A cura di Vito Lamorte

La nazionale canadese non sta vivendo un momento semplice. Dopo la qualificazione per la Coppa del Mondo dopo più di 30 anni, i calciatori della selezione nordamericana hanno scioperato qualche giorno fa per le condizioni salariali proposte nel nuovo contratto collettivo che vengono ritenute inaccettabili. Ma non è finita qui. Serpeggia un certo nervosismo nell'ambiente e la gara contro l'Honduras l'ha confermato.

La squadra di John Herdman è stata battuta per 2-1 contro la selezione honduregna a San Pedro Sula per un match della CONCACAF Nations League A e dopo il fischio finale sono emersi filmati che hanno mostrato i giocatori canadesi che sbattevano e prendevano a calci la porta dello spogliatoio degli arbitri, perché non soddisfatti della direzione di gara.

I giocatori canadesi erano furiosi con gli arbitri e Jonathan David, autore del gol per i Canucks, è dovuto intervenire per placare i compagni. Purtroppo, però, la rabbia del Canada non è stata convogliata solo verso i direttori di gara ma dopo i saluti in campo c'è stato qualche diverbio a muso duro con gli avversari per questo comportamento tenuto nel tunnel.

A decidere la partita sono stati i gol di Kevin Josue Lopez e Kervin Arriaga, uno per tempo, che hanno reso inutile quello di David nel finale. Il Canada ha chiuso anche la gara in 10 uomini per l'espulsione di Alistair Johnson nei minuti di recupero. Una brutta serata in tutti i sensi per i canadesi.

La squadra di Herdman si è assicurata la qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar a novembre, la prima apparizione al torneo in 36 anni, ma la protesta contro la federazione ha gettato un'ombra sul percorso di avvicinamento a questo prestigioso traguardo.

La scorsa settimana il Canada è stato costretto a cancellare un'amichevole contro il Panama quando i giocatori hanno scioperato per protestare contro i pagamenti per i bonus pattuiti per la qualificazione ai Mondiali. Non proprio un bel periodo per la Canadian Soccer Association.