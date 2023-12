Fuorionda su Sky durante la conferenza di Mourinho: “Non ha bisogno di queste leccate di c…” Imbarazzante fuorionda su Sky durante la conferenza di Mourinho dopo Bologna-Roma: Nosotti non si accorge di avere il microfono aperto e si lascia andare ad un commento al veleno sulla domanda del collega.

A cura di Michele Mazzeo

Un fuorionda molto imbarazzante è andato in scena in diretta TV su Sky Sport mentre stava andando in onda la diretta della conferenza stampa di José Mourinho dopo la sconfitta della Roma sul campo del Bologna. Proprio nel momento in cui a formulare una domanda al tecnico portoghese era il giornalista dell'emittente satellitare Angelo Mangiante, la voce del collega in studio Marco Nosotti ha fatto irruzione sovrastando l'audio che arrivava dalla sala stampa dello stadio Dall'Ara con un commento al veleno dai toni coloriti.

"Non ha bisogno di queste leccate di c*lo" sono infatti le parole pronunciate da Nosotti che evidentemente non sapeva di avere ancora il microfono aperto. Evidente il riferimento al preambolo alla domanda fatto dal collega Mangiante che stava elogiando il lavoro fatto dallo Special One in questi suoi anni da allenatore giallorosso proprio nella sera in cui ha annunciato pubblicamente la sua volontà di voler restare sulla panchina della Roma anche il prossimo anno nonostante il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Preambolo che all'esperto giornalista di Sky evidentemente non è piaciuto perché ritenuto non necessario.

Una critica dunque da parte di Nosotti che sarebbe dovuta rimanere tra le mura dello studio di Sky e che invece è divenuta pubblica con il video (e soprattutto l'audio) che è immediatamente diventato virale facendo il giro dei social network. Un momento imbarazzante per l'emittente satellitare che, con un po' di attenzione in più, probabilmente si sarebbe potuto evitare. Per fortuna però, seppur coloriti, i toni del fuorionda non sono né offensivi, né lesivi dell'immagine di qualcuno, trattandosi solo di una piccola critica che però sarebbe dovuta restare privata. Un episodio che di certo non farà piacere nemmeno ad Angelo Mangiante che di certo non si aspettava che quella critica da parte di un collega finisse in onda in diretta TV.