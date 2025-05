video suggerito

Fulmine si abbatte sul campo e stravolge i calciatori: momenti di terrore per la Fiorentina Under 18 Durante un allenamento della Fiorentina Under 18, un fulmine è caduto sul terreno di gioco. Miracolati i calciatori della Viola.

A cura di Marco Beltrami

Un boato assordante, e una grande paura. Momenti di smarrimento al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, a causa di un fulmine che si è abbattuto sul terreno di gioco mentre si stava allenando la squadra viola under 18. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato gravi conseguenze, anche se sono diversi i calciatori rimasti storditi per le conseguenze del fenomeno atmosferico.

Fulmine durante gli allenamenti della Fiorentina Under 18

Il video di quanto accaduto è impressionante e rende l'idea di quanto siano stati fortunati i presenti. La Fiorentina Under 18 era alle prese con la classica partitella d'allenamento interna sul campo dell'impianto di Bagno a Ripoli, vicino a Firenze. Il maltempo si è rivelato minaccioso, ma la sessione è andata avanti fino a quando però non si è verificato il "fattaccio".

Cosa è successo e le conseguenze del fulmine al Viola Park

Mentre una delle due squadre impegnate provava ad imbastire un'azione partendo dalla sua metà campo, sotto la pioggia scrosciante ecco il fulmine abbattersi nei pressi dell'area di rigore proprio vicino ad un difensore. La scarica elettrica visibile ad occhio nudo e immortalata dalle telecamere presenti è stata accompagnata da un tuono fortissimo.

Le conseguenze del fenomeno atmosferico sui presenti sono state subito evidenti. Il ragazzo più vicino al fulmine si è lasciato andare sul terreno di gioco, con un mix di spavento e disorientamento per le conseguenze anche del boato. Dopo aver camminato a gattoni, non è riuscito a rialzarsi in piedi immediatamente visibilmente frastornato.

Anche il portiere si è portato le mani sul capo, sconvolto dall'accaduto. Per diversi secondi dopo l'accaduto, i giocatori sono apparsi smarriti: uno shock, con la consapevolezza però che le cose sarebbero potute andare molto peggio per tutti. Pochi metri e si sarebbe potuta concretizzare una tragedia. Non mancano infatti precedenti terribili legate a questo tipo di eventi.