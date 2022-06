Frattesi completamente nudo su Instagram: la foto finisce per sbaglio a 72mila persone Disavventura social per Frattesi: nelle stories di Instagram è apparsa una sua foto allo specchio completamente nudo, che è stata subito cancellata. Il calciatore ha spiegato di essere stato vittima di un hacker.

A cura di Vito Lamorte

Davide Frattesi è uno dei calciatori più chiacchierati del mercato estivo 2022 e il suo ritorno alla Roma sembra essere ormai cosa fatta. Purtroppo per lui, è stato protagonista di una disavventura social che sta facendo molto discutere. Sulle stories del suo account Instagram è apparsa una sua foto allo specchio completamente nudo e questa immagine subito è diventata virale, nonostante il calciatore abbia provveduto a rimuovere prontamente lo scatto.

Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana è partito per una vacanza ad Ibiza con l’amico Gianluca Scamacca nei giorni scorsi e ha pubblicato una stories poco dopo spiegando che ci sarebbe stata una intromissione sul suo smartphone da parte di un hacker: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto… Mi dispiace!”.

La tempistica e anche i comportamenti successivi sono alquanto singolari perché Frattesi, che è seguito da 72mila persone, oltre a cancellare la storia dove è completamente nudo ha eliminato anche quella successiva dove chiariva l'accaduto. Si tratta, evidentemente, di una pubblicazione molto causale, anche vedendo le lettere che appaiono nella prima stories ma una volta online la vicenda è diventata argomento di grande dibattito soprattutto su Twitter.

Frattesi è uno dei calciatori più elogiati dello scorso campionato e José Mourinho lo vorrebbe in giallorosso per rinforzare il suo centrocampo: per il classe 1999 sarebbe un ritorno nella Capitale, visto che è cresciuto nella Primavera della Roma con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il suo rendimento con il Sassuolo è stato molto positivo (38 presenze con 4 gol e 4 assist in 2.920 minuti) e Frattesi è stato bravo a ritagliarsi uno spazio che gli ha permesso di conquistarsi anche la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale.

Adesso è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato e, come se non bastasse già tutta l'attenzione nei suoi confronti, è arrivata anche la disavventura social.