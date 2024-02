Fonseca si presenta in conferenza con lo smartphone per contestare l’arbitro: “Ho qui le immagini” Il post partita di Fonseca è incandescente. L’allenatore del Lille si è presentato in conferenza stampa con l’immagine del fuorigioco del 3-1 del Tolosa: “Ci hanno cambiato la partita” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

In Francia continuano le proteste contro gli arbitri e l'uso del VAR. Paulo Fonseca è l'ultimo della lunga lista ad aver espresso perplessità sull'arbitraggio dopo che il suo Lille ha perso subendo una rimonta dal Tolosa: per l'ex allenatore della Roma la sconfitta è stata indigesta, così tanto da spingerlo a presentarsi in conferenza stampa armato di smartphone e di fotografie dell'azione incriminata.

Sotto la sua lente di ingrandimento è finito il terzo gol segnato dal Tolosa ad opera di Dallinga che ha chiuso definitivamente la partita per 3-1. Fonseca ha cominciato a lamentarsi da subito dell'avversario ma l'ultima rete per lui è stata così surreale a tal punto da munirsi del frame esatto dell'azione, con tanto di linee tracciate per evidenziare il fuorigioco del giocatore che con il ginocchio era oltre la linea dei difensori del Lille.

Secondo l'allenatore la sua squadra è stata vittima di un'ingiustizia: "Il terzo gol è incredibile. Ho qui l'immagine del fuorigioco. È difficile spiegarmi il terzo gol perché bisogna guardare la linea. Guarda dov'è il ginocchio di Tiago e quello dell'avversario". Fonseca ha seguito tutta la partita dalla tribuna mentre scontava la sua squalifica e per questo non ha potuto protestare in campo per una decisione che per lui è pura follia.

L'ex giallorosso non ci è andato leggero in conferenza stampa nella sua contestazione contro la direzione di gara: "È vero, è la verità. 3-1 non è come 2-1. Ci sono tante situazioni con gli arbitri in questo momento. Lo dico ancora una volta, penso che abbiano cambiato la partita contro il Tolosa". La sua rabbia scaturisce anche dalle modalità in cui è arrivata la sconfitta: il Lille conduceva per 1-0 nel primo tempo, ma all'intervallo il Tolosa ha effettuato tre cambi che sono stati decisivi per il ribaltone e che hanno aiutato la squadra a confezionare i 3-1 finale.