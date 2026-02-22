Follia in Stella Rossa-Partizan, tribuna data alle fiamme dai tifosi: derby sospeso per oltre 10 minuti

Follia nel derby di Belgrado tra Stella Rossa e Partizan: incendio in tribuna, partita sospesa per oltre 10 minuti e poi ripresa. La Stella Rossa vince 3-0 e allunga in vetta.

Al derby di Belgrado non è bastata la tensione di classifica per alzare il livello dello scontro: ci si è messo anche il caos sugli spalti. Durante Stella Rossa-Partizan, valida per la 24ª giornata della Superliga serba, la partita è stata sospesa nel secondo tempo per un incendio in tribuna scoppiato nel settore occupato dai tifosi ospiti. Le immagini circolate online mostrano sedili in fiamme, fumo e l'intervento dei vigili del fuoco, mentre l'arbitro Pavle Ilic richiamava i giocatori verso le panchine.

Lo stop è arrivato poco dopo il gol del 2-0 firmato da Marko Arnautovic, ex attaccante di Inter, West Ham e Stoke City, che aveva appena indirizzato il derby con una conclusione da fuori area. Secondo le cronache serbe, il match è rimasto fermo per oltre dieci minuti, il tempo necessario per riportare la situazione sotto controllo e consentire la ripresa del gioco.

Il clima era già rovente ben prima del fischio d'inizio. Le fonti locali avevano raccontato di tensioni e scontri tra gruppi di tifosi nelle ore precedenti alla gara, confermando ancora una volta quanto la rivalità tra Stella Rossa e Partizan resti una delle più incandescenti d'Europa. Una cornice storicamente estrema, che in passato ha già regalato comportamenti molto sopra le righe.

In campo, però, la partita ha avuto un padrone chiaro. La Stella Rossa ha vinto 3-0 al Rajko Mitic nel 178° "derby eterno", con le reti di Vasilije Kostov, Marko Arnautovic e Aleksandar Katai. Il risultato è confermato dal sito ufficiale della lega serba che dunque ha omologato il risultato finale del match nonostante l'increscioso episodio.

La vittoria pesa soprattutto sulla corsa al titolo: dopo il derby, la Stella Rossa sale a 57 punti e allunga a +4 sul Partizan (53) nella classifica della Superliga serba. Un margine non ancora decisivo in senso matematico, ma molto pesante per inerzia, impatto psicologico e valore simbolico di un derby vinto con questa nettezza. Il dato più forte, oltre al punteggio, resta però l'ennesima immagine da incubo sugli spalti: tribuna in fiamme, partita fermata, pompieri in azione. Un copione che continua a riproporsi nel derby più teso dei Balcani e che finisce ancora una volta per oscurare il calcio giocato.