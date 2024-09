video suggerito

Follia in Argentina, presidente minaccia l'arbitro negli spogliatoi: "Dovrei schiacciare il grilletto" Sconcertante epilogo dopo la vittoria del Boca Juniors sul Talleres in Copa Argentina. A fine partita, l'arbitro ha denunciato una aggressione e minacce, anche con una pistola, da parte del presidente del Talleres che si è difeso: "Non è vero, mi ha tirato un pugno lui"

A cura di Alessio Pediglieri

Una coda folle alla partita di Copa Argentina tra Boca Juniors e Talleres vinta dai primi ai calci di rigore e che ha loro permesso di approdare ai quarti di finale della competizione. Dopo la sconfitta, il presidente del Talleres, accompagnato da due persone, avrebbe fatto irruzione negli spogliatoi dell'arbitro, minacciandolo. A denunciare l'episodio è stato il direttore di gara che ha confermato che uno dei due uomini era armato: "Ad un certo punto mi ha detto: dovrei mettere il dito sul grilletto…" Immediata la replica del numero uno del Talleres: "Mi ha aggredito lui, mi ha tirato un pugno".

Il dopo gara di Boca Juniors-Talleres: accuse e minacce all'arbitro

In Argentina ha fatto clamore la dichiarazione di Andrés Merlos, l'arbitro di Boca Juniors-Talleres, disputatasi sul campo neutro dell'Estadio Malvinas Argentinas, a Mendoza, in Argentina: il direttore di gara ha denunciato agli organi di stampa gli insulti, le minacce e un tentativo di intimidazione subite da Andrés Fassi, il presidente del Talleres. Il numero uno della squadra sconfitta ai rigori non avrebbe per nulla digerito il verdetto, imputando una condotta pessima all'arbitro. "Nel tunnel mi ha iniziato a insultare e minacciare" racconta Merlos, "mi ha puntato il dito contro, gridandomi più volte "dovremmo ucciderti, sei un figlio di p***".

Secondo la ricostruzione di Merlos, Fassi era in compagnia di 4-5 persone nel tunnel. Solo l'intervento della polizia ha impedito che si scatenasse un'aggressione nel tunnel, così l'arbitro è corso nei propri spogliatoi. "Pensavo di essere seguito dai miei collaboratori" ha proseguito nel suo racconto, "è invece mi sono ritrovato davanti Fassi con due uomini, uno era armato. "Dovrei schiacciare il grilletto a questo punto, non so cosa altro potrei fare…" ha detto uno di loro" ha continuato Merlos.

La difesa del presidente Fassi: aggredito dall'arbitro

Una ricostruzione sconcertante che, ovviamente, il presidente del Talleres Andrès Fassi ha smentito categoricamente riportando la propria versione degli avvenimenti: "Dopo la partita ho chiesto all’arbitro perché continuava a danneggiare il Talleres. Non è la prima volta, ce ne sono state diverse altre" ha detto raggiunto da ESPN.

"La situazione del gol è inspiegabile. Poi nel tunnel lo hanno trattenuto, perché ovviamente voleva attaccarmi. Ad un certo punto, mentre ero lì, si è liberato, è venuto e mi ha aggredito; mi ha tirato un pugno e ha dato un calcio al vicepresidente Hugo Gatti".