Follia di Nandez nel finale di Cagliari-Milan: colpisce Musah con un pugno alla nuca Nandez ha rifilato un pugno sulla nuca a Musah nel finale di Cagliari-Milan. Tifosi rossoneri infuriati per il mancato intervento di arbitro e VAR sull’episodio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cagliari-Milan è terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei rossoneri che hanno ribaltato l'iniziale svantaggio con i gol dei sardi segnato da Luvumbo. Una gara che la squadra di Pioli alla fine ha meritato di vincere nonostante la partenza dalla panchina di uomini di spessore de calibro di Leao e Giroud. Ambiente caldo come al solito quello della Sardegna Arena che evidentemente ha fomentato un po' troppo un giocatore legato alla maglia rossoblù come Nandez.

Il centrocampista uruguaiano infatti è finito nel mirino dei tifosi milanisti per un gesto assolutamente folle che l'ha visto protagonista a dieci minuti dal termine, precisamente all'80esimo. Il giocatore era evidentemente frustrato dal possesso palla del Milan e da un pallone che non riusciva a recuperare a Musah entrato nella ripresa. L'ex Valencia sguscia via a Nandez e in un video diventato subito virale sui social, si vede il centrocampista del Cagliari rifilargli un pugno sulla nuca.

Un gesto brutto che non è stato visto dall'arbitro. Il direttore di gara infatti non è riuscito a vedere quell'episodio così come il VAR. Proprio il mancato intervento della tecnologia ha fatto infuriare i tifosi rossoneri che sui social si stanno chiedendo con forza perché non sia stato segnalato l'intervento. Nell'episodio incriminato Musah finisce a terra perché il colpo, come si evince dalle immagini, è improvviso, inaspettato e probabilmente anche forte. Un'intenzionalità di Nandez che sicuramente andava punita con un rosso diretto.

Sarebbe stata cattiva condotta in campo e il giocatore avrebbe lasciato inevitabilmente il Cagliari in dieci. "Nandez uomo di m***a – scrive uno dei tifosi sui social – Nandez dà volontariamente un pugno in testa a Musah ma le telecamere del VAR stavano guardando da un'altra parte credo" sottolineano altri che evidenziano come sia stata una svista clamorosa quella andata in scena alla Sardegna Arena. Il Milan alla fine è riuscito comunque a vincere 3-1 portandosi a casa altri tre punti importanti dopo il successo interno contro il Verona.