Il Milan ribalta il Cagliari: a Luvumbo i rossoneri rispondono con tre gol, finisce 1-3 Luvumbo al 29′ gela Pioli e un Milan rivoluzionato. Dopo l’illusione, il Cagliari si spegne e si accendono i rossoneri: Okafor e Tomori completano la rimonta nel primo tempo. Nelle ripresa Loftus-Cheek piazza il terzo gol che sigilla la vittoria.

A cura di Alessio Pediglieri

Missione compiuta, nel migliore dei modi da parte del Milan con Pioli che ha optato per un quasi totale turnover gestendo le energie. L'emozione iniziale è tutta del Cagliari, con un gol di Luvumbo, poi però sale in cattedra il centrocampo rossonero trascinato da un suntuoso Reijnders. Prima Okafor, poi Tomori, quindi Loftus-Cheek spingono il Milan al successo esterno, mentre per Ranieri restano i problemi soprattutto in avanti.

Il Milan si presenta con un importante turnover per una giornata infrasettimanale che rischia di ossidare subito gambe e testa ai rossoneri. Pioli così cambia quasi tutto davanti ad un Cagliari che dal suo canto, cerca conferme offensive per un reparto che stenta a carburare. La gara sprizza subito scintille a ritmi sostenuti con i due portieri inoperosi per i primi 25 minuti ma con incursioni pericolose da entrambi i fronti. Il copione è chiaro: Milan chiamato a fare il match, sardi pronti a spingere di rimessa appena possono.

Una scelta che paga, col Cagliari che tiene bene l'impatto iniziale, difendendo compatto e provando a togliere subito idee e spazi sulle fasce limitando inizialmente le folate di Theo e le giocate di Florenzi. Il primo vero tiro in porta arriva al 30′ da Okafor che trova un attento Radunovic in parata centrale. Troppo poco per spaccare in due il match, così è proprio il Cagliari a trovare il jolly un paio di minuti dopo con Luvumbo che scarica un sinistro micidiale che supera Sportiello per l'improvviso 1-0.

Il Milan non ci sta, si spinge in avanti lasciando spazi alle ripartenze del Cagliari ma la scelta di votarsi all'attacco frutta il pareggio 11 minuti più tardi: Radunovic sbaglia tutto regalando la palla sui piedi di Okafor che da due passi controlla e segna il più facile dei gol. Con l'inerzia della partita che volge sul rossonero, arriva poco dopo anche il raddoppio: Adli da corner trova l'inserimento di Reijnders che porta il panico in area del Cagliari fino al tocco sotto porta di Tomori con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa vede il Milan ancora padrone con il Cagliari che prova a rialzare la testa a metà secondo tempo ma la squadra di Ranieri gira a vuoto in avanti, con la difesa rossonera che non soffre mai le sortite dei sardi. E proprio nel momento migliore dei rossoblù, ci pensa Loftus-Cheek a rimettere distanza tra Milan e Cagliari, segnando l'1-3 che si spegne tra Radunovic e palo.

L'ultima parte di match vede due squadre logorate dalla fatica che abbassano i ritmi: il Cagliari per necessità, avendo speso moltissimo, il Milan per scelta gestendo il pallone in attesa di alcuni spazi utili per arrotondare ulteriormente il risultato.