Fiorentina-Sivasspor, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Fiorentina-Sivasspor è la partita d’andata degli ottavi di finale di Conference League: calcio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Franchi di Firenze, diretta TV in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky e DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Italiano e Çalimbay.

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina–Sivasspor, dove vederla in TV e streaming.

La Fiorentina affronta il Sivasspor per la gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Il primo round tra le squadre di Vincenzo Italiano e Riza Çalimbay si disputerà oggi allo stadio Franchi di Firenze oggi, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21.00. Diretta TV in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky e DAZN.

La squadra viola si è qualificata per gli ottavi eliminando il Braga con una doppia vittoria netta: i ragazzi di Italiano possono contare sul miglior attacco della competizione (21 reti segnate, 7 in più di Villarreal e Basaksehir) e vengono dal trionfo sul Milan in Serie A.

Il Sivasspor, dopo aver mancato l’accesso al tabellone principale dell’Europa League, è partito direttamente dalla fase a gironi e si è guadagnato l’accesso immediato agli ottavi di finale arrivando primo nel gruppo G davanti a Cluj, Slavia Praga e Ballkani. Nell'ultimo turno di campionato ha perso per 4-3 contro il Fatih Karagümrük.

Ultime news e formazioni. Italiano punterà sul tridente formato da Ikoné, Jovic e Saponara. Çalimbay si affiderà al trio Saiz-Caicedo-Gradel per tentare il colpaccio al Franchi.

Fiorentina e Sivasspor non si sono mai affrontate in passato e il club toscano non ha mai perso nei precedenti in casa contro squadre turche, realizzando 10 gol e subendone solo una.

Partita: Fiorentina-Sivasspor

Dove si gioca: stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando si gioca: giovedì 9 marzo 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Tv8.it

Competizione: Conference League, andata degli ottavi di finale

Dove vedere Fiorentina-Sivasspor in TV: TV8, Sky o DAZN?

Fiorentina-Sivasspor sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 e si potrà vedere anche su Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253), e su DAZN, attivando l'app sulla smart tv.

Fiorentina-Sivasspor, dove vederla in streaming

Il match tra la Viola e gli Yiğidolar si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito tv8.it oppure sull'app di Sky Go, per abbonati di Sky; e DAZN, sempre da dispositivi mobile e da pc. Altra opzione quella di NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Fiorentina-Sivasspor, le probabili formazioni

Vincenzo Italiano vuole una Viola offensiva e propositiva: tridente d'attacco composto da Ikoné, Jovic e Saponara, in mediana Barak, Amrabat e Mandragora mentre la linea difensiva davanti a Terracciano sarà formata da Dodò, Milenkovic, Igor e Ranieri.

Riza Çalimbay risponderà con il medesimo assetto tattico, ovvero il 4-3-3. Vural tra i pali, con Paluli, Goutas, Appindangoyé e Ciftci in difesa; Arslan, Cofie e Charisis in mezzo al campo per fare da raccordo con il trio offensivo formato da Saiz, Caicedo e Gradel.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Gradel. Allenatore: Çalimbay.