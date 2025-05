Fiorentina-Inter finale Scudetto Primavera, dove vederla oggi in TV e streaming: canale in chiaro

video suggerito

Fiorentina e Inter si sfidano nella finale che assegna lo Scudetto Primavera. Le squadre di Galloppa e Zanchetta sono arrivate in fondo al fase conclusiva della stagione e si giocheranno il titolo al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) alle ore 20:30 con diretta TV e streaming su Sportitalia.

Il cammino verso la finale della Viola ha visto prima il successo 4-1 contro la Juventus e poi la vittoria in Semifinale, in rimonta, 2-1 contro la Roma, che aveva terminato al primo posto la stagione regolare. La partita ha avuto una enorme eco anche a causa del caso Zaniolo e di vicende che non hanno nulla a che vedere con il calcio. L'Inter, in virtù della seconda posizione in classifica, è entrata direttamente in semifinale e ha eliminato i campioni d'Italia in carica del Sassuolo dopo i calci di rigore.

Nei due confronti stagionali doppio successo dell'Inter: 2-0 in casa viola nella gara d'andata e 2-1 in casa nerazzurra al ritorno. La Fiorentina proverà a vincere un titolo molto ambito, che manca dalla stagione 1982/83. La squadra più titolata è l'Inter, vincitrice del campionato Primavera per 10 volte, seguita da Torino e Roma, rispettivamente con 9 e 8 successi. La competizione permette di accedere alla prossima UEFA Youth League.

Partita: Fiorentina-Inter

Dove: Viola Park, Firenze

Quando: 30 maggio 2025

Orario: 20:30

Diretta TV: Sportitalia

Diretta streaming: Sportitalia

Competizione: campionato Primavera 2024-2025, finale Scudetto

Dove vedere Fiorentina-Inter finale Scudetto Primavera in diretta TV e streaming

La finale del campionato Primavera tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro da Sportitalia, canale numero 60 del Digitale Terrestre. Il match che si giocherà al Viola Park di Bagno a Ripoli (FI) sarà disponibile anche in diretta streaming sia sull'app che sul sito di Sportitalia, selezionando la finestra dell'evento.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

Galloppa sceglie il solito 3-5-2 con Tarantino e Rubino a formare la coppia d'attacco mentre Zanchetta punterà sul composto da De Pieri, Spinaccé e Mosconi, sfruttando anche le sortite offensive di Topalovic e Berenbruch.

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Tarantino, Rubino. Allenatore: Galloppa.

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinaccé, Mosconi. Allenatore: Zanchetta.