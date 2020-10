Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus crea ancora discussioni e polemiche. Del passaggio in bianconero di Chiesa ne ha parlato il presidente dei viola Rocco Commisso che sorridendo ha parlato della trattativa con la Juventus dicendo: "Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore a rate. Nessuno ha portato davanti a me un'offerta definitiva per Chiesa a suo tempo. Non c'era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai Chiesa è una storia passata".

Le cifre della trattativa di mercato per Federico Chiesa

L'imprenditore italo-americano non è sceso nei dettagli della trattativa. La Juventus ha preso in prestito biennale con diritto, che in realtà è quasi un obbligo di riscatto Chiesa. I bianconeri hanno versato subito due milioni di euro nelle casse del club viola, spenderanno altri otto milioni la prossima estate per un prestito biennale da dieci milioni complessivi. Al momento del riscatto la Fiorentina incasserà altri 40 milioni dalla Juventus, che avrà l'obbligo di acquistarlo in caso di qualificazione alla Champions o se Chiesa segnerà un determinato numero di gol e assist o giocherà il 60% delle partite in due stagioni.

Federico Chiesa mi ha deluso

Nell'intervista rilasciata a ‘Zona Mista' su RTV 38 Commisso è tornato a parlare anche di Federico Chiesa e ha detto di essere molto deluso per il comportamento del centrocampista, che non ha chiamato nessuno, men che meno lo stesso Commisso, che invece ha ricevuto un messaggio da parte di Enrico Chiesa, il papà di Federico: