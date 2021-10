Finito l’incubo, Sergio Ramos verso il debutto stagionale con il Psg: potrebbe avvenire venerdì Venerdì 15 ottobre per la gara di Ligue 1 contro l’Angers Sergio Ramos potrebbe fare il tanto atteso debutto stagionale con la maglia del Paris Saint-Germain. I problemi al soleo sembrano passati, la riabilitazione è proseguita senza intoppi e i medici sono fiduciosi. Spetterà a Pochettino valutare lo stato di forma di chi rientrerà dalle nazionali e le reali condizione dell’ex capitano del Real.

A cura di Alessio Pediglieri

Dal diventare un caso ad essere il possibile salvatore della patria parigina: per Sergio Ramos tutto potrebbe cambiare – in meglio – già in questo fine settimana quando l'ex centrale di Spagna e Real Madrid potrebbe fare il proprio debutto stagionale con la maglia del Paris Saint-Germain in Ligue 1. L'occasione arriva per la sfida all'Angers di venerdì 15 ottobre che diventerà il primo appuntamento della squadra a ridosso del rientro di tanti nazionali sparsi per il mondo. Per questo, valutate anche le ultime diagnosi dello staff medico, Pochettino potrebbe optare per farlo scendere in campo.

Seregio Ramos è stato in ordine di tempo, il primo grande acquisto di quest'estate, arrivato a parametro zero da Madrid ma mai sceso in campo un solo minuto per un problema al soleo che si trascinava dai tempi del Real. Uno stop lungo a tal punto da mettere anche in discussione la sua permanenza sotto la Torre Eiffel, con alcune voci che volevano un addio anticipato con rescissione del contratto già a gennaio.

Adesso tutto potrebbe presto cambiare poiché l'ex capitano del Real Madrid appare finalmente in forma e pronto a scendere in campo con la maglia del Psg. Dopo le prime sedute individuali e il lavoro svolto a parte, in allenamento, il peggio sembra essere passato per il 35enne centrale difensivo che avrebbe superato i fastidi al polpaccio continuando la preparazione senza ulteriori intoppi. I medici parigini lo considerano guarito, l'unico dubbio è la tenuta atletica e il ritmo partita, visto che in tutto il 2021 ha disputato solo 7 gare. Dunque spetterà a Pochettino fare l'ultima scelta.

Di certo, anche la pausa per le Nazionali potrebbe giocare a favore di Sergio Ramos e dargli un certo vantaggio nelle scelte che dovrà effettuare il tecnico in vista della partita di venerdì di campionato. Pochettino dovrà verificare la condizione di chi rientrerà dai vari incontri internazionali, facendo i conti anche i viaggi di ritorno, fusi orario e tempistiche di recupero. Così, la chance di debutto stagione per Sergio Ramos starebbe aumentando nelle ultime ore.

Lo staff tecnico del Psg non ha mai fissato una vera e propria data per il ritorno in campo di Ramos, evitando di mettergli fretta e di rischiare pericolose ricadute: il lavoro di riabilitazione è proseguito senza intoppi, aiutato anche dalla professionalità del giocatore sempre disposto a seguire tabelle e programmi personalizzati. Non ci sono mai stati dubbi sulla capacità di recuperare completamente, ma le voci si erano rincorse davanti al prolungarsi dell'assenza. In una squadra come il Psg, restare a guardare è un lusso che nessuno può permettersi, nemmeno un campione come Sergio Ramos.