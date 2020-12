"Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale". Sono queste le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel corso del programma ‘Domenica Sport' di Radio Rai in merito alla riforma dei campionati. Il numero uno del calcio italiano ha affermato: "Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia. Dobbiamo inoltre recuperare il senso di sostenibilità del sistema e recuperare il senso di relazione all'interno. Lo faremo con un appuntamento importante, che non lo facciamo da tanti anni: entro maggio la mia idea è quella di convocare una assemblea straordinaria per inserire all'interno dello statuto quei principi fondamentali che danno il segno di un rinnovamento del calcio italiano".

Nel corso dell'intervista il presidente federale ha parlato anche del ritorno del pubblico negli stadi e di come la pandemia stia costando carissima alle federazione e ai club: "Dipende molto dallo sviluppo e dall'evoluzione della pandemia, ma soprattutto dall'efficacia di questo vaccino che sta partendo ormai in tutta Europa. L'auspicio è quello di rivedere gli spettatori il prima possibile: al riguardo chiediamo pari trattamento e pari dignità tra le diverse categorie sociali. Quanto abbiamo perso in questo 2020? Tantissimo come Figc ma il mio pensiero corre alle leghe e ai campionati, perché il botteghino era una delle voci più importanti dei nostri ricavi. Solo in Serie A si stimano perdite per 4-500 milioni di euro".

In merito alla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI su Juventus-Napoli Gravina ha affermato: "Può dispiacere solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per i giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d'appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A".