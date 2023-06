Ferrero ancora nel calcio con la Ternana: può rientrare nella nuova società del club umbro Massimo Ferrero potrebbe rientrare nel calcio attraverso la Ternana. L’ex proprietario che ha portato la Sampdoria sull’orlo del fallimento, potrebbe ripartire dal club umbro entrando a far parte del nuovo quadro dirigenziale a seguito delle dimissioni di Bandecchi diventato sindaco della città.

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Bandecchi non è più il proprietario della Ternana. Il presidente del club umbro e del marchio Università Niccolò Cusano è diventato sindaco di Terni qualche settimana fa e per questo ha scelto di cedere le quote del club per non rischiare in qualche incompatibilità che avrebbe compromesso la sua posizione e il club. Bandecchi, secondo quanto emerge nelle ultime ore, avrebbe ceduto il club a un imprenditore a capo di una casa farmaceutica senza fornire ulteriori dettagli. Il closing è previsto a metà luglio e il nome di colui il quale prenderà in mano le redini della società sembra essere sempre più chiaro.

Dovrebbe trattarsi infatti di Nicola Guida, di Pharmaguida, che avrebbe anche visitato lo stadio Liberati nel corso degli ultimi giorni. Non è stato ancora ufficializzato come nuovo proprietario della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B, ma il nome di Guida fa tornare in auge anche quello di Massimo Ferrero. Cosa c'entra l'ex presidente della Sampdoria portata sull'orlo del fallimento con la nascita della nuova società umbra? I due, secondo quanto riportato inizialmente da tag24.it, nella giornata di martedì 27 giugno avrebbero visitato l'Ateneo Cusano e pranzato all'interno insieme a Stefano Ranucci e l'avvocato Pieremilio Sammarco, legale di entrambi. Un indizio che sembra inevitabilmente avvicinare Ferrero alla Ternana.

L'ex proprietario della Sampdoria potrebbe entrare a far parte dei quadri dirigenziali della nuova società rossoverde. Il 15 luglio ci sarà il closing ufficiale e da quel momento in poi conosceremo l'assetto societario della nuova Ternana targata Pharmaguida e gli obiettivi del club. Ferrero resta dunque un nome che in queste ore circola con insistenza nella città di Terni e visto il legame con Guida, potrebbe seriamente rientrare nel mondo del calcio dalla Serie B con il club umbro.

Ferrero ha portato la Sampdoria sull'orlo del fallimento, criticatissimo anche da Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex Samp, in diretta tv, prima di cedere il club al duo Radrizzani-Manfredi che dopo una lunga trattativa è riuscito ad avere il via libera definitivo costruendo la nuova squadra affidata nelle mani di Nicola Legrottaglie e in quelle del tecnico Andrea Pirlo. Ferrero in Umbria ha dunque trovato il luogo da dove ripartire. Solo poche settimane fa aveva provato a prendersi il Perugia fallendo però il tentativo anche per via di un clima ostile trovato in città che ha palesemente fatto capire a Ferrero di non gradire il suo interesse per il Grifo. Ora la Ternana potrebbe invece rappresentare il nuovo trampolino di lancio del vulcanico ex proprietario della Samp che non si rassegna all'idea di lasciare il mondo del calcio.