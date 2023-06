Ferrero a Perugia per l’acquisto del club, è subito contestazione: “Abbiamo già i nostri problemi” Alcuni tifosi del Perugia hanno contestato la presenza di Massimo Ferrero, con l’ex Sampdoria vorrebbe acquistare il club umbro: “Qui non siamo a Genova, abbiamo già i nostri problemi”.

A cura di Vito Lamorte

Foto tratta dal video di Umbria TV.

Massimo Ferrero ha ceduto la Sampdoria al duo Radrizzani-Manfredi, che a breve riceverà dal tribunale il via libera ad effettuare l’aumento di capitale, ma l'ex numero uno del club blucerchiato potrebbe ritrovarsi nuovamente a capo di una società nel calcio professionistico.

L'indiscrezione è rimbalzata da qualche giorno e si è parlato di un suo interessamento per il Perugia Calcio, appena retrocesso in Serie C: nelle scorse ore Ferrero è stato avvistato nel capoluogo umbro per un blitz in città con una visita alle strutture del Grifone.

Secondo quanto riportato da Umbria TV, il Viperetta è stato intercettato al Barton Park e poi ha visitato gli impianti sportivi: Ferrero si è mosso dallo stadio Renato Curi al centro Paolo Rossi, sede degli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Due tappe che fanno capire quale sia nelle prossime settimane potrebbe effettivamente avvenire.

Quando è arrivato nei pressi dello stadio Curi l'accoglienza nei suoi confronti, però, non è stata delle migliori: un tifoso perugino lo ha apostrofato "Abbiamo già dei problemi a Perugia, già stamo sulla padella" e alla domanda "Che vor dì" da parte di Ferrero il sostenitore umbro ha risposto in maniera netta: "Qui non siamo a Genova, abbiamo già i nostri di problemi".

Insomma, un'accoglienza che sembra avere già le sembianze di una contestazione.

L'attuale presidente Massimiliano Santopadre (da tempo al centro di una forte contestazione da parte dei tifosi biancorossi) nei giorni scorsi ha fissato attorno ai 7 milioni il valore del Perugia e si tratterebbe sulla base di 8,5 milioni, debiti compresi. Tutto va preso con il beneficio di inventario ma entro il 20 giugno, data di iscrizione della squadra alla Serie C, qualcosa deve pur succedere in un modo o in un altro. Adesso bisognerà capire come e se Massimo Ferrero deciderà investire nel Perugia.