Fellaini si ritira, Mourinho gli manda un messaggio commovente: “Io non dimentico”

Marouane Fellaini annuncia a 36 anni il suo ritiro dal calcio giocato, José Mourinho gli manda un bellissimo messaggio

A cura di Paolo Fiorenza

Fino allo scorso novembre Marouane Fellaini era il penultimo dei mohicani: solo lui e il brasiliano Oscar giocavano ancora nel campionato cinese – intascando i ricchissimi ingaggi pattuiti al momento della firma – tra tutti quei campioni che erano andati lì attratti dagli stipendi fuori da ogni scala (Lavezzi, Gervinho, Hulk, Tevez, Witsel, Mascherano, Pato tra gli altri). Poi la pacchia è finita dopo che il governo cinese ha imposto un tetto salariale individuale di tre milioni di euro all'anno per i giocatori stranieri nella Super League e a quel punto sono ‘sopravvissuti' in due: ora resta solo Oscar (sotto contratto con lo Shanghai Port fino a fine 2024), mentre Fellaini è andato a scadenza tre mesi fa con lo Shandong Taishan e qualche ora fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Con saluto probabilmente inatteso, sicuramente commovente: quello di José Mourinho.

Marouane Fellaini con José Mourinho: hanno condiviso lo spogliatoio del Manchester United tra il 2016 e il 2018

Il multicrinito centrocampista belga appende le scarpette al chiodo a 36 anni, dopo una carriera in cui ha giocato in sole quattro squadre (oltre alla nazionale belga): lo Standard Liegi, in cui è cresciuto ed esploso, l'Everton in cui si è affermato in Premier League, il Manchester United e appunto lo Shandong. Oltre ai titoli vinti in Cina con quest'ultimo club, i maggiori successi di Fellaini sono legati alla sua militanza nei Red Devils per cinque stagioni e mezza, tra il 2013 e il 2019: in particolare un campionato e un'Europa League, quest'ultima vinta con José Mourinho in panchina.

Il tecnico portoghese, appena esonerato dalla Roma, non ha dimenticato il contributo datogli all'epoca dal gigantesco belga e gli ha dedicato un bellissimo messaggio su Instagram. Non una storia destinata a scomparire, ma un post nella timeline, che dunque è per sempre. "Non dimentico chi mi ha dato tutto quello che poteva dare. Eri e sarai sempre uno dei miei – ha scritto lo Special One – Complimenti per la tua carriera e riposa quelle caviglie che hanno sofferto tanto".

Un messaggio che ha ricevuto anche il like di Daniele De Rossi, che ha preso il posto di Mourinho sulla panchina della Roma. Tra gente che ha sempre lasciato tutto in campo è impossibile non essere sulla stessa lunghezza d'onda.