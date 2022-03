“Fan***o Higuain è patetico, distrugge i compagni”: accuse pubbliche al Pipita dopo la partita Gonzalo Higuain pesantemente criticato al termine della prima giornata di campionato in Mls tra Inter Miami e Chicago Fire. Dito puntato contro il suo atteggiamento: “È patetico, fan***o a lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gonzalo Higuain è passato all‘Inter Miami di David Beckham nell'estate del 2020 quando la Juventus ha deciso di interrompere il suo rapporto con l'attaccante argentino. Nella prima stagione il Pipita è riuscito a mettere a segno 1 gol e 2 assist in 9 presenze prima di migliorarsi la scorsa annata con 12 marcature e 6 assist in 30 presenze. Un rendimento importante per un giocatore che di certo non ha bisogno di presentazioni. I numeri parlano da soli anche se negli ultimi anni trascorsi tra Juventus, Milan e Chelsea, l'attaccante argentino è stato spesso criticato per i suoi atteggiamenti in campo, le reazioni considerate spropositate e i continui sfoghi in campo con i compagni di squadra.

Un comportamento che è stato notato anche in Mls proprio al termine della prima giornata di campionato giocata dall'Inter Miami lo scorso 27 febbraio contro Chicago Fire e terminata con il punteggio di 0-0. Nel corso di ‘Zee Soccer Podcast’ non sono infatti passate inosservate le parole di Fabian Herbers, attaccante tedesco dei Chicago Fire che ha attaccato pubblicamente Higuain con parole durissime. "Che si f***a Higuain, è un tizio così patetico – dice il giocatore – Ogni volta che un suo compagno di squadra sbaglia un passaggio lo guarda malissimo, alza gli occhi al cielo e si vede che è arrabbiato".

Il giocatore si è detto sorpreso dall'atteggiamento di Higuain dopo averlo osservato da vicino in campo: "Lo vedi che diventa subito di cattivo umore – aggiunge – Il suo linguaggio del corpo è semplicemente terribile. Non vorrei mai giocare in squadra con lui. Fanc…”. Herbers non si spiega come possa un giocatore della sua esperienza avere un atteggiamento del genere dopo aver giocato appena la prima partita di campionato: "Siamo alla prima partita ed è già così negativo e distruttivo nei confronti dei suoi stessi compagni di squadra che invece dovrebbe cercare di aiutare – aggiunge ancora – Dovrebbe provare a sollevarli, a renderli migliori da leader".

A rincarare la dose, sempre sponda Chicago, è il centrocampista connazionale di Herbrs, Julian Gressel che sottolinea ancora una volta questo concetto: “Da lui ti aspetti che sia un leader, che possa trascinare la squadra, e invece è tutto il contrario – sottolinea – Si capisce da subito, dal linguaggio negativo del suo corpo". Un esempio da seguire che invece sta reagendo in maniera negativa in questo momento: "Dovrebbe essere il leader della squadra, il capitano ma si rivolge male nei confronti di ragazzi che non hanno giocato moltissimo in MLS anche a causa di problemi di budget del club e cose del genere – chiude – Non è un buon capitano e non mi piacciono certe cose".