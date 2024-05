video suggerito

Fagioli si riprende la Juve, la fine di un incubo dopo la squalifica: “Mesi di sofferenza e attesa” Nicolò Fagioli è tornato in campo dopo 7 mesi di squalifica. Contro il Bologna la fine di un incubo per il centrocampista della Juventus che ora sogna la convocazione agli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al minuto 71 di Bologna-Juventus sul punteggio di 3-0 per i padroni di casa, Montero ha mandato in campo Nicolò Fagioli al posto di Rabiot. Il centrocampista torna a giocare dopo 7 mesi di squalifica a causa del caso scommesse che aveva scossa il calcio italiano a inizio stagione. Il suo rientro era già stato programmato anche da Massimiliano Allegri che aveva puntato tanto sul giocatore. Nonostante l'esonero del tecnico livornese, anche Montero non ha di certo atteso di più per farlo tornare sul rettangolo verde dopo mesi da incubo.

Fagioli ha contribuito sicuramente allo scossone della Juventus che in 8 minuti è riuscita a segnare 3 gol riportando il punteggio in parità nel modo più incredibile. Fagioli ha affidato ai social il racconto di quella serata. Tante le emozioni che si sono accumulate nel giro di pochi minuti. La più grande però è stata sicuramente quella relativa al suo ritorno in campo: "Un enorme emozione tornare a fare ciò che amo e ho sempre amato – ha scritto il centrocampista -. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati".

Giocherà anche contro il Monza e non è escluso che non possa farlo da titolare per chiudere al meglio la stagione della Juventus. Un'annata osservata da fuori per lui che però ha sempre avuto il sostegno della società confermato anche dal rinnovo contrattuale avvenuto nel pieno della squalifica. "Sono stati mesi di sofferenza e attesa, di critiche e di sostegno – ha continuato -. Ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo e amare questi colori. Grazie a tutti". Un omaggio inevitabile alla Juve che gli è sempre stata vicino. Fagioli però proprio dalla serata del Dall'Ara potrebbe dare il via a un finale di stagione a dir poco importante.

Oltre a chiudere in campo con la maglia della Juventus il campionato di Serie A, non è da escludere che possa entrare nell'elenco dei pre-convocati di Luciano Spalletti in vista degli Europei in Germania. Il Ct era presente ieri a Bologna per assistere alla sfida della squadra di Thiago Motta contro quella di Montero. L'idea sarebbe quella di pre-convocare il centrocampista come vice-Jorginho, garantendo così all'Italia un'altra opzione in quel ruolo. Nel frattempo per ritrovare ancora ulteriore minutaggio, Fagioli potrebbe anche aiutare la Juventus Next Gen nei playoff di Serie C nella doppia sfida alla Carrarese.