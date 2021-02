Nicolò Fagioli si è appena affacciato nel calcio professionistico e già deve fare i conti con la prima bufera social. Il centrocampista della Juventus, classe 2001, che con Pirlo ha esordito in Serie a contro il Crotone nell'ultimo turno di campionato, è stato protagonista di un video pubblicato su Instagram, che ha fatto infuriare i tifosi del Pescara. In verità, il giovane talento bianconero ha postato un filmato riferito a qualche tempo fa in cui cantava "pescarese nomade" come se fosse una hit da discoteca in compagnia di due ragazze. Un video poi immediatamente rimosso dopo aver notato la reazione delle persone.

Successivamente, attraverso una stories, Fagioli si è voluto scusare con Pescara, le persone e i suoi tifosi, per quanto accaduto. Il giocatore della Juventus stava ballando e cantando al ritmo di "Dragostea Din Tei" modificando però le parole e pronunciando le parole che non sono piaciute alla città di Pescara. “Non volevo insultare nessuno anzi… mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente, ci mancherebbe! L’ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene!". Il giocatore ha spiegato come quella canzone l'avesse sentita una sera in discoteca senza pensare che fosse riferita a qualcuno in particolare: "Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l’ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia a te e a tutta la gente di Pescara. Un abbraccio”.

Ovviamente quanto accaduto ha infastidito i tifosi del Delfino anche se alcuni, non hanno voluto dare grande importanza a questa bravata giustificandola con l'età di Fagioli: "Ha solo 20 anni". Nel frattempo proprio il Pescara, attraverso un tweet, ha voluto chiudere la questione senza entrare ulteriormente nel merito: "Il Pescara augura a Nicolò Fagioli tanta fortuna calcistica".