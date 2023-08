Fabinho incredulo in Arabia: Rolex in regalo da un tifoso dopo la buona prestazione in campo Fabinho ha ricevuto da un tifoso dell’Al Ittihad un Rolex in regalo a fine partita. Il sostenitore della squadra araba ha voluto omaggiare l’ex Liverpool dopo la buona prestazione vista in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fabinho è diventato un nuovo giocatore dell'Al Ittihad lo scorso 31 luglio. L'ormai ex Liverpool è arrivato in Arabia Saudita a titolo definitivo firmando un contratto di tre anni. Un'operazione che ha consentito ai Reds di incassare ben 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro, con un ingaggio al giocatore da 15 milioni all’anno. Superati tutti gli intoppi nella trattativa, il centrocampista ha raggiunto così Benzema e Kanté in Saudi Pro League che nella giornata di ieri ha preso il via con la prima giornata. Il classe 1993 ha salutato Anfield dopo cinque anni in cui ha vinto praticamente tutto, riportando i Reds ad alzare sia la Premier League che la Champions League.

Ora si sta godendo questa nuova esperienza che già è stata scoppiettante fin dalle prime trattative ma che adesso è diventata ancora più interessante a seguito di un episodio a dir poco curioso. L'Al Ittihad ha giocato la sua prima gara d'esordio stagionale in trasferta contro Al Raed. Il risultato finale di 0-3 ha consentito alla squadra di Fabinho, Benzema e Kanté di conquistarsi i primi tre punti. All'ex Liverpool, se vogliamo, è andata anche meglio dato che a fine partita un giornalista tifoso della squadra araba si è avvicinato a lui per regalargli un Rolex.

Non capita tutti i giorni infatti di vedere un tifoso – di qualsiasi squadra – fare un regalo di questo tipo a un giocatore. E invece in Arabia Saudita, a quanto pare, tutto è consentito. Nelle ultime ore è spuntato fuori un video diventato subito virale sui social in cui il giornalista arabo Ibrahim Al-Faryan, sostenitore dell'Al Ittihad, avvicina Fabinho in zona mista proprio nella pancia dello stadio. Il giocatore viene fermato mentre imbocca il tunnel che l'avrebbe poi condotto al pullman della squadra pronto a riportare a casa tutti i giocatori. Fabinho non capisce cosa stesse accadendo ma a un certo punto spalanca gli occhi e non crede a ciò che sta accadendo in quel momento.

Il tifoso tira dalla tasca un Rolex, pare modello Daytona con cinturino in alligatore blu. Sembra essere uno di quei modelli in oro bianco con quadrante sodalite con diamanti blu agli indici. Un tipo di orologio costoso dal prezzo che oscilla tra i 35 e i 40 mila euro. Insomma, non un orologio di poco conto. Fabinho sorride imbarazzato quando vede il tifoso metterglielo sul polso per vederlo indossato dal centrocampista. Il giocatore è impacciato e infatti lo fa anche cadere a terra tra lo stupore generale. Si rialza, lo riprende, fa vedere al tifoso che non è danneggiato e se lo rimette al polso continuando a sorridere incredulo da quanto gli è appena accaduto. È solo una delle prime cose di questo tipo che sicuramente vedremo dall'inizio di questa nuova stagione in Saudi League.