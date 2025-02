Everton-Liverpool finisce con una rissa d’altri tempi: tanti espulsi e interviene pure la polizia

video suggerito

Era da un po' di tempo che in Premier League non si vedeva una rissa così. Per qualche minuto si è tornati indietro di venti o trent'anni, quando in Inghilterra ci si azzuffava spesso. Il finale di Everton-Liverpool è stato furioso, dopo una rissa furibonda che ha prodotto una serie di espulsioni.

L'Everton pareggia al 98′ poi la mega rissa

A causa del maltempo il derby, che si sarebbe dovuto disputare il 7 dicembre, era stato rinviato a data da destinarsi. Il Liverpool era primo in Premier e lo è rimasto saldamente, l'Everton invece nel mezzo ha cambiato allenatore richiamando Moyes. La partita è stata tesissima ed è terminata con il punteggio di 2-2, con un gol al 98′ del difensore Tarkowski. Un gol che aveva portato addirittura in campo alcuni sostenitori dell'Everton. Il VAR ha posto un dubbio, poi grande gioia per i Toffees, dolore per i Reds, che dopo essere passati avanti con Salah hanno mancato il tris, ma che comunque mantengono un vantaggio ampio sull'Arsenal (a 7 punti).

Interviene pure la polizia, espulso pure Arne Slot

Quando la partita finisce accade di tutto. Il clima di tensione è forte, fortissimo e la scintilla si accende quando litigano Curtis Jones del Liverpool e Abdoulaye Doucouré, entrambi già ammoniti durante il match. Da lì si scatena l'inferno. Entrambi vengono espulsi, e questo è il minimo. Perché per separarli in quella rissa si tuffano tutti, compresi quelli che erano in panchina. Pure la security dell'Everton prova a placare alcuni calciatori, e c'è pure l'intervento della polizia. L'arbitro Michael Oliver, quello del ‘bidone al posto del cuore', a partita finita ha estratto il rosso pure per il tecnico del Liverpool Arne Slot, che era andato a dirgli qualcosa.