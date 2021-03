Il Regno Unito si è proposto di ospitare tutte le gare dei prossimi Europei 2020. La proposta arriva direttamente dalle parole del premier inglese Boris Johnson. Il ‘Sun' riporta le parole del primo ministro britannico che ha espresso con convinzione come la macchina organizzativa possa funzionare alla perfezione. Johnson avrebbe messo in guardia la Uefa circa il rischio di non poter disputare la manifestazione itinerante in Europa visto l'aumento della curva dei contagi che potrebbe mettere a serio rischio il torneo per via dei tanti spostamenti nel continente.

Ecco perché la Gran Bretagna, il cui piano vaccinale è in fase avanzata e sta funzionando alla perfezione, ha proposto di ospitare interamente gli Europei. Il governo infatti la scorsa settimana ha svelato i piani per porre fine a tutte le restrizioni sui contatti sociali in Inghilterra entro il 21 giugno dopo l'emergenza Covid-19. La vaccinazione di massa e l'eventuale spostamento di tutta la manifestazione nel Regno Unito, potrebbe così fungere da prova generale per i mondiali del 2030, per i quali, con una dichiarazione congiunta di Inghilterra, Galles, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia, il Regno Unito si dice disposto ad ospitare e pronto ad avanzare una candidatura.

Al momento la Uefa, in vista di Euro 2020, ha previsto che Wembley debba ospitare sette partite, comprese la finale e le semifinali del torneo, mentre Glasgow e Dublino ospiteranno anche altre gare della competizione. Johnson si è detto sicuro della riuscita di un vaccino di massa che possa mettere in sicurezza tutto il Regno Unito pronto così a dare via alla prima grande manifestazione post Covid aperta al pubblico. Uno scenario che potrebbe anche fungere da segnale per tutto il resto dei Paesi europei che ancora faticano a raggiungere i risultati attuali del Regno Unito.

Johnson candida il Regno Unito per ospitare i Mondiali del 2030

“Qualsiasi gara vogliano che ospitiamo, noi ci siamo – ha dichiarato Johnson secondo quanto riportato dal Sun – Ospiteremo gli Europei, ma anche le semifinali e le finali. Se vogliono che qualsiasi altro match venga disputato da noi, noi siamo qua”. Il premier ha poi simpaticamente aggiunto che “muore dalla voglia di bere una pinta” per brindare a questa possibilità che potrebbe vedere il maggiore coinvolgimento britannico nella competizione.

Ma ha poi rivelato anche il suo piano futuro: "Siamo molto desiderosi di portare il calcio a casa nel 2030", ha detto Johnson che si dice pronto ad avanzare una proposta alla Uefa per ospitare anche i Mondiali del 2030. "Il Regno Unito è la casa del calcio, è il momento giusto. Sarà una cosa assolutamente meravigliosa per il Paese ". Johnson ha dunque previsto per il momento che tutte le restrizioni possano essere rimosse entro giugno con la speranza che con i passaporti vaccinali e i test di massa si possano già riempire i 90.000 posti di Wembley per la fase finale dell'Europeo a luglio.