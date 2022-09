Ethan Nwaneri a 15 anni gioca con l’Arsenal e diventa il più giovane esordiente della Premier Ethan Nwaneri a 15 anni e 181 giorni ha fatto il suo esordio con l’Arsenal, nel match vinto 3-0 con il Brentford, ed è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia della Premier League.

A cura di Alessio Morra

Il 3-0 dell'Arsenal al Brentford non sembrava dover passare alla storia, anche se i Gunners con questo successo hanno superato nuovamente Manchester City e Tottenham e sono tornati al comando della Premier League. Ma Arteta nei minuti di recupero ha mandato in campo Ethan Nwaneri un ragazzino di soli 15 anni che ha fatto il suo esordio da professionista. Ma Ethan Nwaneri soprattutto è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia del campionato inglese.

Ognuno di noi ha dei ricordi, anche belli e vividi, della propria gioventù. Chiunque ricorda cosa faceva quando aveva 15 anni, di sicuro nessuno a quell'età di domenica ha fatto l'esordio da professionista con una squadra di alto livello del campionato inglese. Il nome di Ethan Nwaneri non era estremamente noto, quantomeno non lo era fino a stamattina quando è finito a sorpresa nell'elenco dei convocati di Arteta, che sta ricostruendo l'Arsenal e lo sta facendo con tanti giovani di talento.

Giovani sì i titolari, ma non così tanto giovani come Nwaneri che sembrava essere tra i venti convocati per far esperienza. E invece è arrivato pure l'esordio.

I suoi compagni gli hanno permesso di esordire. Perché l'Arsenal ha messo subito su eccellenti binari la partita con il Brentford. Nel primo tempo segnano presto il difensore Saliba e il bomber Gabriel Jesus. Nella ripresa la chiude Fabio Vieira, un centrocampista prelevato in estate dal Porto.

In pieno recupero Arteta dà spazio a Ethan Nwaneri. Si può solo provare a immaginare l'emozione che ha provato questo ragazzino che ha fatto il suo esordio in Premier League, ed è entrato subito nel libro dei record, perché è diventato il più giovane esordiente di sempre del campionato inglese.