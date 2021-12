Eterno Roque Santa Cruz, ufficiale il suo acquisto: a 40 anni accetta l’ennesima sfida Roque Santa Cruz non smette di sorprendere e a 40 anni ha deciso di accettare l’ennesima sfida della sua carriera. Ufficiale il suo acquisto dopo l’esperienza più che positiva all’Olimpia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roque Santa Cruz non smette di sorprendere. L'ex attaccante di Bayern Monaco e Manchester City, ha deciso di accettare l'ennesima sfida della sua carriera firmando un nuovo contratto. A 40 anni il bomber paraguaiano, che è riuscito a imporsi nel grande calcio europeo a partire dagli anni 2000, è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Libertad. Il club paraguaiano giocherà la fase a gironi della Copa Libertadores mettendo a segno un colpo sensazionale per la crescita della squadra.

Dopo un periodo in Messico con il Cruz Azul, Santa Cruz si è imposto all'Olimpia, dove dal 2016 ha aiutato il club a vincere due scudetti e il recente trionfo della coppa. All'Olimpia ha inoltre giocato ben 235 partite ufficiali, con 10 titoli conquistati imponendosi come secondo miglior marcatore della storia, con 91 gol.Il Libertad diventa così l'ottava squadra nella carriera del Santa Cruz e la seconda nel calcio paraguaiano, dopo l'Olimpia. L'attaccante aveva esordito con lo Striped nel 1997 e nel 1999 si era trasferito in Germania al Bayern Monaco dando inizio alla sua straordinaria carriera in Europa dove si è consacrato definitivamente.

Santa Cruz è rimasto in Germania, al club bavarese, per le successive otto stagioni per poi passare al calcio inglese. Nel 2007 è infatti approdato al Blackburn Rovers, dove grazie ai numerosi gol realizzati è diventato un idolo del club ottenendo il trasferimento al Manchester City nella stagione 2009. Santa Cruz ha fatto poi un breve ritorno ai Blacburn Rovers nel 2011 e da lì ha iniziato poi la sua avventura in Spagna. È arrivato al Real Betis nel 2012 e un anno dopo è andato al Malaga dove è diventato anche un idolo segnando uno dei gol più importanti della storia del club, contro il Porto, qualificandosi ai quarti di finale di Champions League.