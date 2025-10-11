Calcio
video suggerito
video suggerito

Estonia-Italia oggi per le Qualificazioni ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia è in trasferta a Tallin per sfidare la Lettonia e provare a vincere segnando il maggior numero di goal. Appuntamento a questa sera alle 20:45, con diretta in chiaro e in esclusiva sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Estonia-Italia si gioca oggi 11 ottobre, è una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali: la Nazionale di Gattuso è costretta a inseguire e non sbagliare più nulla per sperare di approdare al torneo iridato 2026. Gara che si gioca alle 20.45 e sarà in diretta in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai.

Tutto pronto per rivedere all'opera l'Italia alla disperata ricerca di una qualificazione Mondiale compromessa dopo il KO con la Norvegia e inseguita con la grinta e con la voglia di non rinunciare fino alla fine al sogno iridato. La missione da compiere è vincere, solo vincere e farlo a suon di goal. Per questo contro l'Estonia Gattuso ha alzato l'asticella dell'attenzione e, malgrado il divario tecnico sia evidente, pretende massima concentrazione per riuscire a mettere ulteriore fieno in cascina anche in vista del match del 14 ottobre a Udine contro Israele.

  • Partita: Estonia-Italia
  • Quando: Sabato 11 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • Dove: Le Coq Arena (Tallin)
  • Diretta TV: Rai 1
  • Diretta streaming: RaiPlay
  • Competizione: qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Estonia-Italia, in TV: la diretta in chiaro

Come tutte le partite dell'Italia, anche quella contro l'Estonia di oggi è trasmessa in esclusiva dalla Rai. Appuntamento in TV su Rai 1 dove la gara sarà visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi. Telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, con commenti e analisi in studio nel pre e nel post partita.

Leggi anche
Estonia-Italia, probabili formazioni per le Qualificazioni Mondiali: Gattuso con Retegui e Kean per la goleada

Estonia-Italia, dove vederla in diretta streaming: l'orario della gara

Estonia-Italia è visibile anche via internet, in live streaming sempre grazie al servizio Rai. Basterà collegarsi alla piattaforma ufficiale di RaiPlay, senza abbonamenti o login, per poter assistere al match degli azzurri. Che inizia alle 20:45.

Probabili formazioni di Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni mondiali

Gennaro Gattuso riparte dal 4-4-2 e dallo schema offensivo che dovrà permettere all'Italia di vincere segnando possibilmente tanto. Un obiettivo minimo per poter continuare a sperare. Per farlo, tridente affidato a Kean e a Retegui aiutati da Raspadori, poi difesa a 4 davanti a Donnarumma e centrocampo a tre.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen. Ct: Jürgen Henn.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

Calcio
Nazionale di calcio dell'Italia
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
La reazione di Gattuso alla domanda su Norvegia-Israele: "Vediamo di essere seri"
Come giocherà l'Italia contro l'Estonia nelle qualificazioni Mondiali: Kean e Retegui titolari
Vento e freddo gli avversari in più: così il commissario tecnico ha cambiato l'allenamento
Camarda fa il 'cucchiaio' e diventa il più giovane a segnare con l'Italia U21: talento e personalità
Baldini e il bel gesto di Pafundi prima del rigore con la Svezia: è puro spirito di squadra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views