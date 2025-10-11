Estonia-Italia oggi per le Qualificazioni ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia è in trasferta a Tallin per sfidare la Lettonia e provare a vincere segnando il maggior numero di goal. Appuntamento a questa sera alle 20:45, con diretta in chiaro e in esclusiva sia in TV sia in streaming grazie al servizio Rai.

Estonia-Italia si gioca oggi 11 ottobre, è una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali: la Nazionale di Gattuso è costretta a inseguire e non sbagliare più nulla per sperare di approdare al torneo iridato 2026. Gara che si gioca alle 20.45 e sarà in diretta in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai.

Tutto pronto per rivedere all'opera l'Italia alla disperata ricerca di una qualificazione Mondiale compromessa dopo il KO con la Norvegia e inseguita con la grinta e con la voglia di non rinunciare fino alla fine al sogno iridato. La missione da compiere è vincere, solo vincere e farlo a suon di goal. Per questo contro l'Estonia Gattuso ha alzato l'asticella dell'attenzione e, malgrado il divario tecnico sia evidente, pretende massima concentrazione per riuscire a mettere ulteriore fieno in cascina anche in vista del match del 14 ottobre a Udine contro Israele.

Partita: Estonia-Italia

Quando: Sabato 11 ottobre 2025

Orario: 20:45

Dove: Le Coq Arena (Tallin)

Diretta TV: Rai 1

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Estonia-Italia, in TV: la diretta in chiaro

Come tutte le partite dell'Italia, anche quella contro l'Estonia di oggi è trasmessa in esclusiva dalla Rai. Appuntamento in TV su Rai 1 dove la gara sarà visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi. Telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, con commenti e analisi in studio nel pre e nel post partita.

Estonia-Italia, dove vederla in diretta streaming: l'orario della gara

Estonia-Italia è visibile anche via internet, in live streaming sempre grazie al servizio Rai. Basterà collegarsi alla piattaforma ufficiale di RaiPlay, senza abbonamenti o login, per poter assistere al match degli azzurri. Che inizia alle 20:45.

Probabili formazioni di Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni mondiali

Gennaro Gattuso riparte dal 4-4-2 e dallo schema offensivo che dovrà permettere all'Italia di vincere segnando possibilmente tanto. Un obiettivo minimo per poter continuare a sperare. Per farlo, tridente affidato a Kean e a Retegui aiutati da Raspadori, poi difesa a 4 davanti a Donnarumma e centrocampo a tre.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen. Ct: Jürgen Henn.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.