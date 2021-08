Escluso dai convocati per EURO 2020 e scaricato dal PSG, ora Moise Kean può tornare in Serie A Dopo la buona stagione col PSG lo scorso anno, Moise Kean è stato escluso dai convocati dell’Italia per EURO 2020 e a causa della campagna acquisti faraonica dei francesi non rientra più nei piani di Pochettino. L’attaccante italiano è prigioniero dell’Everton, che non lo ha convocato per la prima di Premier League e sta cercando una soluzione sul mercato. Due club di Serie A monitorano la situazione del classe 2001.

A cura di Vito Lamorte

Dopo aver segnato 17 gol con il Paris Saint-Germain la scorsa stagione, ci sono ancora molte incognite per Moise Kean in vista dell'annata calcistica che sta per iniziare. L'attaccante italiano ha vissuto un'estate molto diversa da quella che si aspettava: dopo essere stato messo da parte da Roberto Mancini prima di EURO 2020, ora il centravanti classe 2000 non sa dove giocherà perché il PSG non lo ha riscattato e non rientra nei piani dell'Everton. Kean non è stato convocato da Rafa Benítez per la prima gara di Premier League dei Toffees e il suo futuro sembra molto lontano da Goodison Park.

Il club di Liverpool aveva investito in maniera importante sulla punta cresciuta alla Juventus (27,5 milioni di euro più bonus) ma oltre la Manica Kean non ha mostrato mai le sue qualità e così lo scorso anno venne ceduto al Paris Saint-Germain, dimostrandosi un calciatore di profilo internazionale (41 presenze e 17 goal) e con ampi margini di crescita. I francesi avevano mostrato grande interesse per riscattare il calciatore ma la campagna acquisti condotta dal club parigino ha chiuso le porte ad un suo ritorno sotto la Tour Eiffel e adesso Kean è prigioniero dell'Everton.

La situazione di Moise è difficile da immaginare in questo momento ma l'attaccante italiano è seguito da due club di Serie A, che stanno cercando di rinforzare il loro reparto offensivo in vista della chiusura del mercato. L'Inter sta cercando una punta per regalare a Simone Inzaghi un reparto offensivo completo dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e il suo profilo piace molto sia a Beppe Marotta che a Piero Ausilio. Su Kean c'è anche la Fiorentina, che potrebbe cedere Dusan Vlahovic prima della chiusura della sessione di mercato e gli regalerebbe un ruolo da protagonista nel 4-3-3 di Italiano. Il futuro di Kean non è ancora chiaro ma dopo questa strana estate il 21enne è in cerca di riscatto.