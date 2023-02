Emery esplode contro Dibu Martinez dopo il gol dell’Arsenal a porta vuota: “È imbarazzante” Unai Emery si infuria al termine di Aston Villa-Arsenal per il gol del 2-4 subito in pieno recupero dalla sua squadra. Martinelli ha segnato a porta vuota sfruttando l’uscita dalla porta del Dibu Martinez. Il tecnico spagnolo è esploso davanti alle telecamere proprio contro l’estremo difensore argentino.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Arsenal ha ripreso la marcia verso il titolo in Premier riprendendosi praticamente almeno due punti dei tre persi nello scontro diretto contro il Manchester City nell'ultimo turno di campionato. I Gunners infatti hanno battuto 2-4 l'Aston Villa in trasferta sfruttando il contemporaneo 1-1 della squadra di Guardiola in casa del Nottingham Forest. In attesa del recupero da giocare, i ragazzi di Arteta sono attualmente a +2 sui Citizens e potrebbero volare a +5 mettendo una seria ipoteca sul titolo. Ma con Haaland e compagni alle spalle non c'è mai da stare tranquilli per questo l'Arsenal sta cercando di vincere ogni partita sperando anche di avere qualche colpo di fortuna.

Come quello accaduto ieri nei minuti di recupero della gara con l'Aston Villa. L'ultimo assalto dei padroni di casa a caccia del 3-3, si è trasformato in un contropiede da manuale da parte dei Gunners che hanno recuperato palla dopo la battuta del calcio d'angolo e si sono involati verso la porta avversaria. In quel momento Martinelli, che si era trovato davanti allo specchio, non aveva alcun ostacolo, nemmeno il portiere: Dibu Martinez. Il portiere argentino era infatti salito in area di rigore sperando di fare superiorità numerica e magari segnare il gol dell'incredibile pareggio. Ma quella che doveva essere un'incredibile mossa eroica, si è trasformata in un autentico incubo che ha fatto letteralmente infuriare Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa. L'allenatore spagnolo davanti alle telecamere ha fatto a pezzi il suo portiere per quel gesto.

Emery è andato in diretta a parlare al termine della partita persa dalla sua squadra contro l'Arsenal. All'allenatore, oltre ai dettagli relativi alla sfida contro i Gunners, sono state chieste spiegazioni sul gesto di Dibu Martinez di salire anche lui in area di rigore. Alla BBC Sport, Emery ha dichiarato di non essere assolutamente responsabile della scelta del portiere argentino: "Oggi sono molto, molto deluso ed è stato imbarazzante l'ultimo gol". Non tanto per lo sfortunato autogol del portiere campione del mondo che ha visto la palla tirata da Jorginho prima finire sulla traversa per poi rimbalzare sulla nuca del Dibu e finire in porta, quanto per la rete successiva.

Il tecnico ha specificato di avergli mai detto di salire in area di rigore: "Non ho mai detto al mio ‘portiere di andare avanti, non è lo spirito – ha aggiunto – Dobbiamo mantenere la mente lucida ed essere intelligenti". Rispondendo al fatto che Martinez gli avesse chiesto se potesse andare avanti, Emery ha aggiunto: "No, no, non ècosì. Non ho mai detto al mio ‘portiere di farlo". Emery ha sottolineato ancora una volta questo concetto: "Ha deciso lui, è stata una sua decisione ma adesso sa di non farlo più".