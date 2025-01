video suggerito

Emerson Royal squalificato, ma giocherà la finale della Supercoppa: perché salterà Milan-Cagliari Il difensore del Milan era diffidato ed è stato ammonito durante la semifinale con la Juventus. La squalifica è scattata subito, ma Emerson Royal sarà a disposizione di Conceicao per Inter-Milan del 6 gennaio.

A cura di Alessio Morra

Dopo le semifinali di Supercoppa sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, o meglio una sola decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto un turno di squalifica a Emerson Royal. Il difensore del Milan però sarà regolarmente in campo nella finale Inter-Milan e sconterà la sanzione nel prossimo turno di campionato, e non ci sarà contro il Cagliari nella partita in programma l'11 gennaio. Il regolamento prevede che eventuali squalifiche non si scontino nella Supercoppa, ma nelle gare di campionato.

Multa per il Milan e squalifica per Emerson Royal

Dopo le semifinali Inter-Atalanta e Juventus-Milan il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha valutato i referti e ha inflitto seimila di euro multa al Milan, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere in modo ingiustificato ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuto.

Ed ha inflitto una giornata di squalifica a Emerson Royal, difensore brasiliano che era diffidato e che aveva ricevuto la quinta sanzione nella semifinale con la Juve per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. La squalifica l'ex Tottenham la sconterà, però, in Serie A e sarà regolarmente a disposizione di Conceicao per la finale con l'Inter, in programma il 6 gennaio.

Emerson Royal squalificato per Milan-Cagliari

Ciò non deve sorprendere. Perché il regolamento della manifestazione stabilisce che le squalifiche – eccetto per chi viene espulso in semifinale – non valgono per la Supercoppa Italiana e che la sanzione venga scontata nel successivo turno di campionato. Quindi Emerson Royal non ci sarà contro il Cagliari, l'11 gennaio sconterà la squalifica, così come accadrà allo juventino Locatelli, che ha subito un turno di squalifica dopo la partita con la Fiorentina ma è stato a disposizione di Thiago Motta nella semifinale con il Milan. Locatelli non ci sarà nel derby Torino-Juvenuts, che si disputerà sabato 11 gennaio.