Edgar Davids oggi va ancora in campo con gli occhiali, il tempo si è fermato: perché li usa sempre

A cura di Marco Beltrami

Il tempo sembra essersi fermato per Edgar Davids. A 51 anni suonati l'olandese dà l'impressione di essere ancora lo stesso di quando giocava, brillando per dinamismo, grinta e tecnica. L’ex centrocampista, che ha vestito anche le maglie di Milan, Juventus e Inter, è tornato in campo con le leggende dell’Ajax per un match di beneficenza contro il Liverpool. Un’occasione per sfoggiare anche i suoi celebri occhiali.

Sono passati 11 anni da quando Davids ha disputato la sua ultima partita, eppure fisicamente niente sembra essere cambiato. Il "pitbull" in campo si fa sentire, e lo ha dimostrato anche nell'amichevole in cui ha indossato la fascia di capitano con l'Ajax, il club in cui è cresciuto. In grande forma Davids, al contrario di qualche collega che dopo la conclusione della sua carriera ha perso lo smalto dei tempi migliori. E non potevano mancare anche quegli occhiali che indossa sin dai tempi della Juventus.

Edgar Davids in campo con gli occhiali per il glaucoma

Davids gioca a calcio con degli speciali occhiali, progettati appositamente per lui, dal 1999. Una situazione a cui l’olandese è stato obbligato da una malattia, il glaucoma. Si tratta di un problema causato da una pressione eccessiva all’interno dell’occhio. Se non curato tempestivamente il glaucoma può portare anche alla perdita della vista, e a danni gravissimi all’occhio. La terapia iniziale per curare questa malattia prevede anche uno speciale collirio che però nel suo caso avrebbe provocato la positività ai controlli antidoping. I medici optarono per un intervento immediato dopo che la sua vista andò incontro ad un deterioramento.

Dal momento del ritorno in campo, Edgar Davids non ha più fatto a meno di speciali occhiali protettivi. Una montatura studiata ad arte per non creargli fastidi eccessivi, con un elastico a tenere le lenti dietro la testa. Questi occhiali sono diventati parte integrante del look dell'olandese che nell'immaginario collettivo di tutti, è ricordato in campo con queste lenti particolari.

Cosa fa oggi Edgar Davids

Cosa fa oggi oggi Edgar Davids? Innanzitutto, come mostrato anche dalle prestazioni nelle amichevoli che disputa con la maglia della Juventus e dell'Olanda, l'ex centrocampista si diverte e non poco in campo giocando a calcio su alti livelli. Oltre agli investimenti effettuati con gli introiti della sua avventura professionale, Davids ha deciso di lavorare ancora nel mondo del pallone. Poco fortunato finora come allenatore, è stato collaboratore di van Gaal, sulla panchina della nazionale oranje in occasione degli ultimi Mondiali. Qualcuno, a giudicare dal suo fisico e dal suo rendimento attuale, pensa che Davids forse potrebbe giocare ancora.