Earps piange dopo la Nations League, la vittoria non le basta: “Errori che mi perseguiteranno” La capitana dell’Inghilterra non si dà pace per gli errori commessi contro l’Olanda. Nonostante la vittoria, Earps si è lasciata andare alla commozione.

A cura di Marco Beltrami

Non è riuscita a trattenere le lacrime Mary Earps, baluardo della squadra di calcio femminile dell'Inghilterra. Il portiere della nazionale dei 3 leoni ha pianto in campo al termine del match contro l'Olanda valido per la UEFA Women's Nations League.

Si è sentita crollare il mondo addosso la giocatrice nonostante la sua formazione sia riuscita ad imporsi con il punteggio di 3-2, rimontando uno svantaggio di 2-0. Al contrario di quanto accade solitamente Earps non è stata impeccabile soprattutto in occasione della seconda marcatura di Lineth Beerensteyn. Molto frustrata l'atleta inglese che dopo il fischio finale e una vittoria che sembrava insperata e crollata sotto il peso dell'emozione.

Le compagne e lo staff dell'Inghilterra hanno provato a consolarla senza particolare fortuna. Parlando a ITV Sport dopo la partita, Earps ha ammesso: "Questo mi perseguiterà per molto tempo. Ho davvero deluso la squadra oggi. Sono davvero distrutta". Una vittoria con due gol di scarto avrebbe permesso alle inglesi di qualificarsi in semifinale, e invece niente da fare.

Si è sentita in colpa Earps che ha dichiarato: "Mi dispiace che la mia prestazione sia costata così alle ragazze. Poteva essere una serata davvero speciale a Wembley. La squadra era incredibile". Dopo le prodezze di Euro 2022 dunque grande amarezza per la capitana che ha ricevuto comunque la solidarietà delle compagne. Sarina Wiegman infatti ha dichiarato: "Naturalmente non ha deluso la squadra. Le ho parlato molto brevemente e non voglio che parli in quel modo. Vinciamo come squadra e perdiamo come squadra. Si delude la squadra solo quando non ci si impegna nel gioco e noi non ci mettiamo mai impegno".