È morta la giornalista Alessandra Bianchi, ambasciatrice del calcio italiano in Francia È morta all’età di 59 anni la giornalista Alessandra Bianchi, ambasciatrice del calcio italiano in Francia e per 4 anni nell’area comunicazione della Lega Pro. Ha lavorato per L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc.

A cura di Vito Lamorte

Un brutto giorno per lo sport italiano e il giornalismo. È morta all'età di 59 anni Alessandra Bianchi, giornalista sportiva e ambasciatrice del calcio italiano in Francia che per 4 anni nell’area comunicazione della Lega Pro. Una notizia che lascia tutti senza parole perché Bianchi era una giornalista appassionata e una professionista della comunicazione sotto tutti i punti di vista.

La Lega Pro ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sul sito: "Ci ha lasciato Alessandra Bianchi. Collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria, ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione di Lega Pro. Sei sempre stata una collega disponibile all’aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue capacità. In ognuno di noi rivivono tanti ricordi che non verranno mai meno: quelli legati al lavoro e quelli delle tue tante passioni: il giornalismo, la Roma, i libri, Parigi, Modigliani. Ti sei contraddistinta sempre nello svolgere i tuoi impegni con serietà e disponibilità. Il tuo ricordo e le nostre risate saranno vivi per sempre. Ciao Alessandra, ci mancherai".

Per molti anni Alessandra Bianchi è stata ambasciatrice del calcio italiano in Francia, dove ha lavorato per lavorato per L'Equipe, l'Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc: è stata per anni il punto di riferimento della Serie A per gli appassionati francesi e non ha mai nascosto la sua passione per la Roma e per Francesco Totti. Il pubblico francese l'apprezzava molto e le voleva bene per la sua voce e il suo intercalare italiano oltre al suo amore per il calcio. Inoltre, si era distinta per il suo lungo periodo nell’area comunicazione della Lega Pro.

Sarà possibile salutare Alessandra Bianchi giovedì 16 novembre 2023 partecipando alla camera ardente ospitata alla camera mortuaria del campus biomedico di Roma dalle 8 alle 10 mentre il funerale si terrà alle ore 11 alla cappella di San Nicola al Borghetto dei pescatori a Ostia.