Tour de France 2024, tutti gli italiani in gara: Bettiol con il tricolore, per le montagne c’è Ciccone Sparuto numero di ciclisti italiani al Tour de France 2024: solamente in sei sui 176 partenti. Speranze rivolte al neo campione italiano Alberto Bettiol e a Giulio Ciccone che proverà a ripetere la maglia a pois da leader delle montagne, conquistata nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

22 squadre e 176 partecipanti al via di questo Tour de France 2024 che vede per la prima volta nella sua storia la partenza dall'Italia. In programma dal 29 giugno al 21 luglio, la Grande Boucle numero 111 avrà il suo il Grand Départ fissato a Firenze, e non si concluderà a Parigi, alle prese con l’imponente apparato dei Giochi Olimpici, bensì a Nizza. Ben tre le tappe che si correranno nel nostro Paese e una quarta che scatterà da Torino per finire in Francia. Gli italiani al via saranno solamente in sei ma c'è chi può sorprendere, come il fresco campione italiano in linea, Alberto Bettiol e Giulio Ciccone che proverà a prendersi soddisfazioni in montagna.

Sono loro due i punti di forza di un ciclismo italiano che stenta a emergere e che nella lotta tra titani ne esce con le ossa spesso rotte. In questo Tour ovviamente tutta l'attenzione è rivolta altrove ovvero al quartetto dei fenomeni che finalmente si proveranno a superare nella stessa gara: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Per gli altri, solo le briciole ma forse è anche questo un motivo ulteriore per ripovare a sorprendere tutti.

Chi sono i ciclisti italiani al Tour de France 2024

Ecco l'elenco di tutti i ciclisti italiani che sono stati inseriti nella start-list della Grande Boucle 2024 con i rispettivi team di appartenenza. In totale saranno 6 gli alfieri del nostro ciclismo.

Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan)

Michele Gazzoli (Astana-Qazaqstan)

Alberto Bettiol ( EF Education-Easypost)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Davide Formolo (Movistar)

Gianni Moscon (Soudal-Quickstep)

Matteo Sobrero (Bora-hansgrohe)

I ciclisti azzurri favoriti per la Grande Boucle

Si inizia ovviamente dal neo campione italiano in carica Alberto Bettiol della EF, che alla vigilia del Tour si è imposto a Grosseto prendendosi il titolo e la maglia tricolore. Ha rispettato i pronostici e per questo è stata una vittoria ancora più sentita peril carico di pressioni addosso. Un titolo che Bettiol porterà insieme a sé durante tutto il Tour: "Un sogno ad occhi aperti a correre con il tricolore per le strade di Francia". Ma avrà anche l'occasione forse di provare sin dalla prima tappa, visto che si parte dalle terre toscane con un tracciato ondulato che potrebbe stimolarlo.

Non da classifica ma sicuramente per competere sulle montagne e strappare punti – e qualche successo – importante: Giulio Ciccone scatta al via con la maglia della Lidl-Trek. Reduce da un ottimo Giro del Delfinato, è alla sua quarta partecipazione alla Grande Boucle, e già vincitore della maglia a pois del 2023, unico dopo il grande Diablo Chiappucci e in maglia gialla per due tappe nel 2019.

Per gli altri si spera in qualche vittoria di giornata. Nell'Astana di Mark Cavendish il capitano sarà Davie Ballerini in cerca di gloria, supportato anche dal connazionale Gazzoli, mentre Moscon sarà uno dei gregari che dovranno faticare per tenere alto Remco Evenepoel in classifica generale. Poco spazio, infine, per Formolo chiamato ad un ruolo marginale nella Movistar così come per Sobrero che scatta con i colori della Bora di Roglic.