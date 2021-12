“È come Messi e Ronaldo”: la parabola discendente dell’ex crack a caccia di un’ultima avventura Le cose non sono andate come da copione per Diego Capel, ex crack del calcio spagnolo considerato come Messi e Ronaldo, con un passato anche nel Genoa.

Un celebre spot di qualche anno fa recitava "la potenza è niente senza controllo". In maniera altrettanto efficace si può sostenere che il talento senza una tenuta mentale altrettanto forte, non serve a molto nel calcio. Sono tanti i calciatori che hanno tutto per sfondare nel mondo del pallone, ma spesso non riescono a reggere la pressione e i paragoni, perdendosi anche per strada. Uno degli esempi lampanti di questa situazione riguarda un giocatore che abbiamo visto anche in Serie A con la maglia del Genoa, ovvero Diego Capel. L'attaccante sfrutterà questa sessione di mercato per provare a trovare una squadra dopo essere rimasto svincolato.

La storia di Diego Capel è particolare. Il classe 1998 sin da piccolo ha dimostrato di avere le stigmate del potenziale campione del futuro, al punto di conquistare le attenzioni del Barcellona abile a prelevarlo e portarlo a La Masia. Nonostante il prestigio, il ragazzino decise di tornare a casa per stare vicino alla famiglia, rinunciando così ad una grande opportunità. Nonostante tutto però trovò comunque la forza di affermarsi, riuscendo ad arrivare nel Siviglia che spese per lui 20mila euro.

A 16 anni militava già nella squadra B degli andalusi, e poi ecco il debutto tra i professionisti nel 2004 che gli permise di diventare il secondo calciatore più giovane ad esordire nella storia sivigliana. Tutto lasciava presagire una carriera spumeggiante, al punto che dopo le sue prestazioni scintillanti e il titolo da campione d'Europa con l'Under 21 spagnola, Capel fu paragonato addirittura a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nel 2008 infatti il tabloid Estadio Deportivo gli dedicò una copertina, in cui compariva proprio con l'argentino e CR7 con la gigantesca scritta "UGUALI".

La copertina in cui Capel viene paragonato a Messi e Ronaldo

A quanto pare però proprio quei paragoni si sono rivelati controproducenti, perché Capel non è riuscito a sfoderare con continuità prestazioni di alto livello, al punto da perdere anche il posto da titolare nel 2010/2011 a favore di Diego Perotti. Ecco allora il trasferimento allo Sporting Lisbona, e poi anche la parentesi al Genoa, dove non è riuscito a lasciare il segno nell'annata 2015-2016. In seguito sono arrivate le avventura all'Anderlecht, all'Extremadura e infine a Malta con il Birkirkara, prima di restare svincolato. E la speranza di Capel è che ora a 32 anni, qualcuno si ricordi di quel ragazzo paragonato a Messi e Ronaldo.