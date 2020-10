Paulo Dybala è partito per l'Argentina ma non è sceso in campo nell'amichevole contro l'Ecuador che si è giocata giovedì sera. Il motivo? Un problema di natura gastrointestinale come la stessa federcalcio argentina ha precisato in un comunicato in cui si è sottolineata l'indisponibilità della Joya. Il calciatore della Juventus non era presente nemmeno in panchina. L'Argentina ha un'altra partita da affrontare, contro la Bolivia.

Non ci sarebbe alcun mistero attorno all'assenza di Paulo Dybala dal match tra Argentina ed Ecuador finito 1-0 per la nazionale della Joya che non era presente nemmeno in panchina ad assistere al successo dei suoi compagni grazie ad un gol di Lionel Messi. Il giocatore bianconero avrebbe accusato un problema di carattere intestinale che lo avrebbe messo ko, obbligandolo a saltare l'appuntamento. Come da comunicato della Federazione Calcio argentina, "Il giocatore @PauDybala_JR Soffre di una condizione gastrointestinale e non farà parte dell'elenco per la partita di oggi. Al suo posto l'attaccante Giovanni Simeone"

Un contrattempo che potrebbe obbligare la Joya a non essere presente nemmeno alla seconda uscita dell'Argentina, prevista per il prossimo 13 ottobre contro la Bolivia. Un problema in più che tiene in apprensione il mondo juventino. Paulo Dybala, infatti è tra quei giocatori che avrebbero deciso sotto la propria responsabilità di allontanarsi e abbandonare il ritiro fiduciario di Torino. Una scelta imposta dai protocolli anti Covid dopo la positività riscontrata a due membri del personale bianconero. Insieme ad altri giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo, anche Dybala avrebbe deciso di rispondere ugualmente alla chiamata della propria Nazionale. Sulla vicenda, la Procura Federale ha aperto un'inchiesta e i giocatori coinvolti potrebbero subire una sanzione economica.