Dybala esalta De Rossi, il ritrovato bomber della Roma: “Ci ha portato entusiasmo” La Roma battendo 4-0 il Cagliari ha ottenuto il terzo successo con De Rossi allenatore. Al termine della partita il giocatore ha rilasciato un’intervista nella quale esalta il tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Roma ha vinto 4-0 con il Cagliari. De Rossi ha ottenuto il terzo successo (su tre) da allenatore dei giallorossi. La Roma ha praticato un calcio meraviglioso e si è rimessa a un solo punto dall'Atalanta, che occupa la quarta posizione, l'ultima ultima per la Champions. In copertina ovviamente Paulo Dybala, autore di una doppietta ai sardi e a segno tre volte (come Pellegrini) nelle prime tre partite dell'era De Rossi.

L'attaccante argentino ha realizzato il secondo e il terzo gol della partita. Nel primo ha iniziato l'azione a centrocampo e l'ha chiusa poi dopo davanti la partita, poi ha trasformato un rigore. Ma al di là delle reti segnate (che ovviamente valgono tantissimo), Dybala ha giocato un incontro meraviglioso, ha partecipato a tante azioni, è stato libero di fare ciò che voleva, ha provato anche a fare segnare Lukaku ma non ci è riuscito. Dopo la partita l'ex juventino ha esaltato il nuovo tecnico della Roma: "Cosa ci ha portato? Entusiasmo sicuramente, conosce questa gente meglio di tutti. Abbiamo avuto settimane lungo per lavorare e questo è stato uno dei segreti".

Esaltare De Rossi non vuol dire però dimenticare José Mourinho, l'allenatore che lo ha voluto nella Capitale: "Le cose che dovevo dirgli le ho dette a lui. Non è bello perdere un allenatore a metà stagione, la colpa è di tutti e nel calcio pagano gli allenatori. Anche noi calciatori dobbiamo guardarci dentro e avere una ragione per quello che è serve".

Poi nell'intervista a DAZN Dybala ha esaltato la squadra: "Tutti ci siamo divertiti, è stata una grande partita. Abbiamo rischiato a fine primo tempo, ma è stata una partita bellissima", ed ha elogiato Baldanzi, preso dall'Empoli nel mercato di gennaio: "Lui è un ragazzo che ho visto poco ma è molto umile con molta voglia di lavorare. Ha molta qualità".

Infine Dybala ha commentato il paragone con Totti (pesantissimo), che è stato tirato in ballo da De Rossi che ha fatto un parallelo tra Dybala e Totti: "Lui ha condiviso tanti anni con Francesco. Totti è stato unico a Roma e in Italia, posso avere solo piacere",