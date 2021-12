Due ore di permesso per il Galatasaray e poi il ritorno in ospedale: Terim ricoverato d’urgenza Fatih Terim è stato nuovamente ricoverato oggi a Istanbul ed è ancora sotto osservazione. Rischia seriamente di saltare l’Europa League contro la Lazio.

A cura di Marco Beltrami

L'approccio del Galatasaray alla sfida contro la Lazio, decisiva per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, non è dei migliori. Club e tifosi sono in apprensione per le condizioni dell'allenatore Fatih Terim che è stato trasportato oggi d'urgenza in ospedale. L'ex mister di Fiorentina e Milan è sotto osservazione e rischia seriamente di saltare la trasferta in terra capitolina, visto che il match è in programma giovedì sera.

Ad annunciare il tutto ci ha pensato il club che ha spiegato che già nella giornata di ieri, in avvio di settimana, Terim è finito in ospedale a causa di un problema che ha riscontrato al sistema gastrointestinale. Dopo essersi sottoposto nelle ultime 24 ore a diversi controlli e accertamenti nel nosocomio di Istanbul, il classe 1953 ha ricevuto uno speciale permesso di due ore per incontrare i giocatori del Galatasaray e guidare in parte gli allenamenti, in vista dell'importante confronto contro la Lazio. In caso di sconfitta infatti allo stadio Olimpico i turchi perderebbero il primo posto e sarebbero costretti ad affrontare i sedicesimi di Europa League, contro una delle compagini retrocesse dalla Champions.

Dopo le due ore però Terim è stato nuovamente ricoverato e al momento è sotto osservazione. Nella nota non ci sono riferimenti alle tempistiche del recupero e dunque dell'uscita dalla struttura, ma anzi tutto lascia presagire la necessità di una permanenza in ospedale anche nella giornata di domani. Le sue condizioni continuano ad essere seguite "con precisione" e solo quando l'andamento del suo stato di salute sarà chiaro si potrà pensare a dimetterlo. Per ora il Galatasaray dovrà fare a meno di lui e la prospettiva legata al rischio di non poter contare sulla sua grinta e temperamento in panchina all'Olimpico non è incoraggiante.