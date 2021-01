Il big match della giornata numero 17 della Serie A 2020/2021 è Roma-Inter. La squadra giallorosa di Paulo Fonseca e quella nerazzurra di Antonio Conte si gioca domenica 10 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio fissato per le ore 12.30, e sarà possibile vederla in diretta TV e streaming grazie a DAZN. I capitolini vengono dalla vittoria a Crotone e hanno infilato la terza vittoria consecutiva dopo la mazzata presa a Bergamo a metà dicembre mentre l'Inter vuole tornare a vincere dopo che la Sampdoria ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive, che a Marassi si è fermata a 8.

Si tratta di una sfida tra due squadre che stanno avendo una grande continuità e hanno degli obiettivi ben dichiarati: i giallorossi puntano ad un piazzamento Champions mentre i nerazzurri sono invischiati nella lotta scudetto. La Roma vuole provare a vincere uno scontro diretto, visto che quest'anno non ne hanno vinto ancora uno; mentre l'Inter cercherà i 3 punti all'Olimpico per non perdere contatto con la vetta.

Roma-Inter, dove vederla in TV

Roma-Inter si gioca oggi domenica 10 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio fissato per le ore 12.30 e sarà possibile vederla in diretta TV grazie all'offerta Sky-DAZN, che permetterà di vedere la gara sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Roma-Inter

L’incontro tra giallorossi e nerazzurri verrà trasmesso da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).