Milan-Udinese è il match valido per la 25a giornata di Serie A: si gioca stasera, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

La sfida tra la squadra di Stefano Pioli e quella allenata da Luca Gotti è valida per il turno infrasettimanale di campionato che vedrà i rossoneri tornare sul prato verde di ‘San Siro' dopo il pesante ko nel derby contro l'Inter. All'andata, alla ‘Dacia Arena', la partita si concluse con la vittoria del Milan grazie alla splendida rete in rovesciata di Zlatan Ibrahimovic che valse l'1-2 finale. Attualmente i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica con un totale di 52 punti dopo la vittoria per 2-1 all'Olimpico contro la Roma. Oltre alla sconfitta contro la squadra di Conte, il Milan aveva perso anche contro lo Spezia 2-0 in una delle peggiori partite giocate dallo scorso anno. L'Udinese invece arriva a quarta sfida con 28 punti a +10 sulla zona retrocessione. Nell'ultimo incontro di campionato i friulani hanno vinto 1-0 contro la Fiorentina.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan – Udinese in TV e streaming su DAZN.

Milan-Udinese, dove vederla in TV

Milan-Udinese sarà dunque trasmessa in diretta TV su DAZN disponibile sull'app dedicata per pc, smartphone e dispositivi mobili. Ovviamente c'è anche la possibilità di assistere alla partita direttamente dal proprio televisore. L'app di DAZN è infatti fruibile anche da parte di tutti coloro che hanno un abbonamento a Sky. Basterà infatti collegarsi al canale DAZN 1 al numero 209 della piattaforma satellitare visibile ovviamente solo per tutti gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Dove vedere in streaming Milan-Udinese

Per poter assistere alla gara tra Milan e Udinese in diretta streaming, sarà necessario scaricare l'app di DAZN attraverso i dispositivi fissi come pc, smart tv, ma anche notebook, smartphone, e tablet. Per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, la partita sarà solo disponibile sul canale 209 della piattaforma satellitare ma non sull'app di Sky Go che non trasmette il canale DAZN 1.