Milan-Torino è l'anticipo del sabato della 17a giornata di Serie A 2020/2021. La sfida tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Marco Giampaolo, si giocherà alle ore 20:45 allo stadio ‘Meazza' di Milano. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo aver affrontato la Juventus sempre a ‘San Siro'. I granata invece, proveranno a fare la partita facendo leva sui gol di Andrea Belotti e sulla solidità di squadra recuperata e sicuramente migliore delle prime giornate di campionato.

Un match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre che hanno sicuramente obiettivi diversi in questa stagione. Pioli deve tener d'occhio l'Inter ma anche le altre pretendenti al titolo, mentre Giampaolo, ex di turno, dovrà provare a fare punti per tenersi sempre più lontano dalle zone basse della classifica. Nessuna delle due compagini può permettersi di fallire questo appuntamento che sarà fondamentale per capire la reale forza delle due squadre in questo 2021.

Milan-Torino, dove vederla in TV

Il match tra Milan e Torino si giocherà oggi, 9 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio ‘Meazza' di San Siro a Milano. Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno guardare la partita e non perdere neanche un momento anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno formulato anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv sul decoder Sky Q attraverso la app presente.

La diretta streaming di Milan-Torino

La gara tra Milan e Torino, con calcio d'inizio in programma alle ore 20:45, sarà disponibile sulla piattaforma di DAZN e sarà visibile per tutti i clienti possessori di una smart tv compatibile con l'app. Inoltre, anche su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o alla console PlayStation 4 o Xbox.