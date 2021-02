Il Bayern Monaco ha vinto il Mondiale per Club ed è diventata la secondo squadra, dopo il Barcellona nel 2009, ad essere riuscita a centrare il traguardo dei 6 titoli in un solo anno solare. Il coronamento di un percorso straordinario da parte dei bavaresi che hanno saputo investire bene e in modo intelligente. Tra le novità emerse dagli acquisti dell'ultimo mercato estivo del Bayern, c'è stata sicuramente quella relativa all'arrivo di Douglas Costa in Germania dalla Juventus. Un giocatore che non rientrava più né nei piani della società né in quelli di Andrea Pirlo che ne ha chiesto la cessione al club. E di fatti non è stata una stagione esaltante fino a questo momento per lui alla corte di Flick.

L'utilizzo è stato con il contagocce e il rendimento non ha soddisfatto del tutto la società, nonostante l'impegno riconosciuto dallo stesso club che vede grande spirito di sacrificio da parte del ragazzo. Ad ogni modo, anche Douglas Costa, da epurato di lusso della Juventus, si è laureato campione del mondo per club togliendosi qualche soddisfazione per essere stato messo forse troppo presto alla porta dai bianconeri e dallo stesso Andrea Pirlo. A fine gara, Douglas Costa, ha anche pubblicato un post in cui scherza su questo titolo. Tanti i complimenti ricevuti tra like e commenti, fra cui anche gli applausi da parte di Paulo Dybala che ha gioito per il trofeo conquistato condividendo la sua gioia.

I numeri della stagione di Douglas Costa al Bayern

Douglas Costa ha collezionato 22 presenze fino a questo momento con la maglia del Bayern Monaco. In campionato è sceso in campo in ben 11 occasioni, ma soltanto 3 volte da titolare venendo poi sempre puntualmente sostituto per un totale di soli 314′ complessivi. Pochini per convincere il club e l'allenatore a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Un solo gol realizzato, nel 5-0 contro lo Stoccarda e 1 assist, quello contro l'Eintracht Francoforte. Poca roba se si pensa alle enormi potenzialità di questo giocatore troppo spesso frenato dai tanti infortuni.

Meglio in Champions in cui ha giocato due volte titolare contro Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca ma a qualificazione agli ottavi ormai ottenuta. Ben 2 gli assist contro il Salisburgo e contro i russi. Ma nonostante l'impegno, Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern e storico campione del calcio tedesco, non si è ancora sbottonato circa il suo futuro: "Non abbiamo ancora deciso anche se siamo molto contenti per il suo comportamento dentro e fuori dal campo". La Juventus spera di potersi liberare del brasiliano anche per risparmiare su un ingaggio pesante.

Nel frattempo però il giocatore si gode il momento della vittoria. Un successo inaspettato che non avrebbe mai pensato di dover vivere in un'estate trascorsa da separato in casa con la Juventus e con il timore di finire fuori rosa ai margini della squadra per i primi 6 mesi di stagione. Il Bayern gli ha consentito di vincere il Mondiale per Club e lui su Instagram ci ha scherzato su mostrandosi sorridente con la coppa tra le braccia: "Quando hai chiesto ai tuoi amici a scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo! Hahahah scherzi a parte … CAMPIONE DEL MONDO". Da sottolineare anche gli applausi di Dybala al post che confermano quanto comunque lo spogliatoio della Juventus fosse molto legato al brasiliano.