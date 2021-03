Grazie a una doppietta di Alexis Sanchez l'Inter batte anche il Parma, al Tardini finisce 2-1 (rete di Hernani per i padroni di casa). La squadra di Conte sale a quota 59 punti e allunga sul Milan, ora a -6. Juventus e Atalanta sono terze e lontane di 10 lunghezze. Il Parma resta invece penultimo.

Che occasione per Kucka

Lautaro rifiata, dall'inizio c'è Sanchez, che affianca Lukaku. D'Aversa che conosce bene Conte la partita la prepara benissimo e sorprende schierando in attacco Man e Karamoh. L'Inter sin dall'inizio dà l'idea di non essere pimpante come nelle partite precedenti, in particolare Lukaku sembra con le pile scariche. Il primo tempo è quasi perfetto per il Parma che sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Kucka, a cui Handanovic, dice di no con bravura. L'Inter di occasioni ne crea tre nitide, ma la verve di Hakimi non viene sfruttata dai compagni di squadra e sotto porta né Lukaku né Perisic né Skriniar riescono a essere freddi e soprattutto precisi.

La doppietta di Sanchez

Nel secondo tempo il copione è lo stesso. L'Inter non accelera, il Parma controlla e non disdegna qualche incursione offensiva, ma senza sbilanciarsi mai, perché guai a lasciare spazio alla squadra di Conte che al 54′ trova il vantaggio con Alexis Sanchez, che fino a quel momento si era visto pochissimo. Il cileno è lestissimo a sfruttare un rimpallo, si gira e con un tiro carico di effetto insacca. Poco dopo Perisic si divora il raddoppio che avrebbe chiuso la partita. Il 2-0 comunque arriva. Il contropiede è letale. Lukaku galoppa e al momento giusto serve un assist vincente a Sanchez che con un tocco perfetto batte Sepe.

Il Parma cerca il pari anche con Pellé

La partita sembra chiusa con l'Inter che non affonda, ma sbaglia perché presta il fianco al Parma che al minuto 71 chiude un'azione splendida con il gol di Hernani, secondo consecutivo. D'Aversa nel finale si gioca anche la carta Pellé. Il Parma ci crede fino all'ultimo ma non trova il gol del pari. L'Inter vince 2-1, ottiene un altro successo, allunga sul Milan e tiene a distanza Juventus e Atalanta.