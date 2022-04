Donnarumma festeggia il titolo del PSG e poi pubblica una foto con Navas: “Vamosssssss” Gigio Donnarumma ha pubblicato sul suo account Instagram una foto con Keylor Navas. Hanno festeggiato insieme il titolo del PSG mettendo da parte per una notte la rivalità di un’intera stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG ha pareggiato contro il Lens per 1-1. Un risultato che basta ai parigini per festeggiare la conquista del decimo titolo nazionale della sua storia. La squadra di Pochettino ha centrato l'unico obiettivo rimasto in stagione centrando un successo che lascia comunque l'amaro in bocca per quanto comunque avrebbe potuto dare la squadra in questa stagione, soprattutto in Champions. Il gol di Messi basta a regalare al PSG questa vittoria che rasserena anche un ambiente già caldissimo per via della protesta dei tifosi annunciata alla vigilia.

Al termine della gara la squadra ha comunque festeggiato negli spogliatoi del Parco dei Principi con video, foto e scatti rubati che stanno facendo il giro del web e sui social stanno raccogliendo migliaia di likes. Come quello che pubblicato Gigio Donnarumma all'interno delle sue stories su Instagram. L'ex portiere del Milan, diventato campione di Francia giocando ancora una volta in panchina anche contro il Lens, ha pubblicato una foto proprio con il suo grande ‘rivale', ovvero Keylor Navas. I due hanno dimostrato di aver messo da parte la rivalità con uno scatto che mette a tacere tutte le voci di un rapporto ai limiti fra i due. "Vamosssssss" scrive Donnarumma sul proprio account.

Proprio pochi giorni, nel corso di un'intervista, Donnarumma aveva parlato apertamente della rivalità tra i due: “Mi disturba. Non compromette le mie prestazione, ma non rende le cose facili – ha raccontato – Al Milan ero abituato a giocare sempre dall'inizio e non è facile. Sono sempre stato abituato a partire titolare e restare in panchina a volte fa male. Tuttavia sono tranquillo, la situazione si sistemerà". Stesso concetto espresso anche dallo stesso Keylor Navas che non ha usato mezzi termini per definire questa situazione che di certo non gli rende la vita facile al PSG.

"Ho un ottimo rapporto con Gigio, con lui non ho nessun problema – ha precisato – Certo, voglio giocare tutte le partite. Alla fine, se sarà una situazione come quest'anno, anche nella prossima stagione sarà complicato. Valuterò molte cose". Insomma, per una volta, nella notte che ha consacrato per la decima volta il PSG campione di Francia, i due portieri hanno messo da parte ogni tipo di rivalità e hanno badato solo a divertirsi, festeggiare e mettere da parte l'ascia di guerra e godersi un titolo che comunque dà sempre grandi soddisfazioni.