Domanda tranello a Luis Enrique in conferenza: "Ora rispondi in francese". E lui sconvolge tutti Luis Enrique sorprende tutti in conferenza stampa dopo una domanda tranello fatta da un giornalista sul PSG. Il tecnico inizia a parlare francese: "Ti sta bene?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Luis Enrique è riuscito a cambiare totalmente tutti i commenti e i giudizi negativi espressi nei suoi confronti dalla stampa francese fin dal suo arrivo al PSG. Il tecnico spagnolo, arrivato lo scorso anno con un club in piena rifondazione dopo gli addii di Messi e Verratti, aveva dato il via a un nuovo progetto che da questo è definitivamente decollato con la partenza di Kylian Mbappé. Di fatto non più un PSG di sole stelle ma anche e soprattutto di giocatori giovani, di gamba, vogliosi di imparare e apprendere al meglio le discipline tattiche del nuovo allenatore.

Nella conferenza stampa che precede la sfida di campionato del PSG sul campo del Montpellier, Luis Enrique ha però parlato chiaramente del traguardo della finale di Champions raggiunta. Un giornalista gli chiede scusa per tutte le critiche che gli sono piovute addosso anche a inizio stagione quando il PSG stava per essere eliminato dalla fase campionato della Champions. Il giornalista in questione però allo stesso tempo vuole metterlo lo stesso in difficoltà e chiede a Luis Enrique di risponderlo in francese: "Il 31 maggio ci aspetta un ultimo ballo per ricordare la storia del calcio francese. Siete pronti? E questa volta, per favore, una risposta in francese". Il tecnico spagnolo sconvolge tutti in poco tempo.

Luis Enrique mentre dà indicazioni ai propri giocatori contro l'Arsenal.

La sua risposta diventa immediatamente virale. Luis Enrique, che fino a quel momento aveva sempre parlato in spagnolo in conferenza stampa usando il traduttore, non batte ciglio. La risposta alla domanda arriva parlando un francese a dir poco perfetto che sorprende tutti, anche gli stessi utenti sui social i quali si chiedono come mai non lo facesse prima. "Penso che sia normale che un allenatore come me arrivi in ​​un nuovo club in un altro paese con una lingua ovviamente diversa ma non ho niente di negativo da dire, perché fin dal primo giorno ho ricevuto tanto amore e comprensione dall'agente, dal procuratore del club, dai giocatori e da tutti i tifosi".

La risposta di francese che lascia senza parole i giornalisti

Luis Enrique non mostra alcun risentimento nei confronti di chi l'ha criticato e dopo aver proseguito il suo concetto conclude: "Penso che sia il momento di prepararsi per andare alle due finali che restano per fare la storia, dobbiamo ancora fare la storia e penso che se ce l'abbiamo lì a portata di mano dobbiamo prendere". E chiude: "Ti sta bene in francese? Più o meno…".

È il suo riscatto anche in questo caso per essere stato criticato più volte proprio per la questione lingua. Lo scorso 14 gennaio in un'altra conferenza stampa fece infatti una promessa: "Prima dei dieci anni (passati sulla panchina parigina, ndr), lo farò in francese, il mio ritmo è buono". Promessa mantenuta e schiaffo morale a chi pensava non volesse minimamente parlare una sola parola in francese nel corso della sua esperienza al PSG.