Dirigente della nazionale giapponese condannato: immagini di abusi su minori durante un volo

Scandalo nel calcio giapponese. Masanaga Kageyama, un alto funzionario della Japan Football Association (JFA), ovvero il massimo organo calcistico nipponico, nonché figura molto nota nel panorama locale, è stato condannato in Francia a una pena detentiva (sospesa) di 18 mesi. Il tutto per essere stato sorpreso a guardare immagini che mostravano abusi sessuali su minori mentre era a bordo di un aereo.

Masanaga Kageyama sorpreso a vedere immagini di abusi su minori

Il direttore tecnico della nazionale giapponese è stato fermato nei giorni scorsi in occasione di uno scalo all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. La sua presenza lì era legata alla Coppa del Mondo Under 20 in corso di svolgimento in Cile, come riportato dalla stampa francese. Kageyama ha ammesso in seguito di aver visionato quelle immagini, affermando di non sapere che le stesse fossero illegali in Francia. A quanto pare, fonti dell'ufficio del procuratore del tribunale hanno dichiarato che l'allarme era arrivato dall'equipaggio di volo: sono stati loro a segnalare il fatto che Kageyama stesse guardando immagini pornografiche in volo.

Il classe 1967 giapponese stava utilizzando il suo computer nella cabina di business class di un volo Air France e, per difendersi durante l'interrogatorio, ha spiegato che le foto erano "opere d'arte" e generate dall'intelligenza artificiale. Una teoria che non ha convinto il tribunale, che ha condannato Kageyama a una pena detentiva con sospensione condizionale e a una multa di 5.000 euro (5.800 dollari; 4.300 sterline), oltre al divieto di 10 anni di lavorare con minori o di tornare in Francia.

Kageyama licenziato dal Giappone

La vicenda ovviamente non poteva passare inosservata in patria, con la Japan Football Association che in una nota ufficiale ha confermato la rescissione del contratto del dirigente. Un incidente considerato "inaccettabile per il mondo del calcio". La lunga carriera di Kageyama rischia dunque di essere finita. Una vita per il calcio la sua: dopo essere stato un discreto difensore in patria, Kageyama ha iniziato l’avventura in panchina, dividendosi tra giovanili e prime squadre. Al suo attivo anche una parentesi da commissario tecnico della nazionale di Macao. Negli ultimi anni accompagnava la rappresentativa giovanile giapponese Under 20 nelle vesti di direttore tecnico. Ora, dopo questo spiacevole incidente, è rimasto senza lavoro.