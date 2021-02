Juventus e Inter stasera si affrontano nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021. A San Siro nella gara d'andata i bianconeri in rimonta si sono imposti per 2-1. Un successo molto importante che sembra rappresentare un eccellente viatico per la Juventus che ha, numeri alla mano, tante chance di qualificarsi per la finale di Coppa Italia per la seconda volta consecutiva. Pirlo conquisterà la finale vincendo o pareggiando con l'Inter ma anche perdendo 0-1. In caso di successo nerazzurro per 2-1 si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Sembra complicata la montagna da scalare per la squadra di Conte che deve vincere con due gol di scarto per accedere alla finale oppure deve ottenere il successo di misura ma segnando dai tre gol in su. Ecco quali sono i giocatori diffidati di Juventus e Inter in Coppa Italia a rischio squalifica per l'eventuale finale del 19 maggio 2021.

I giocatori diffidati di Juventus-Inter in Coppa Italia

La finale di Coppa Italia si terrà a Roma il 19 maggio e non potranno giocarla i calciatori che riceveranno una squalifica dopo la semifinale di ritorno. Naturalmente in caso di cartellino rosso nella semifinale Juve-Inter la squalifica sarà automatica, ma anche i calciatori diffidati in caso di ulteriore cartellino giallo salterebbero la finalissima contro l'Atalanta o il Napoli.

L'Inter ha già dovuto pagare pegno con le sanzioni. Per due gialli hanno saltato la gara d'andata Lukaku e Hakimi, per lo stesso motivo non giocheranno nel ritorno Sanchez e Vidal. E in diffida ne restano in quattro, compreso Brozovic. Sono invece 10 i diffidati della Juventus: tra questi c'è soprattutto Cristiano Ronaldo, ma devono stare attenti pure Chiesa, de Ligt e Morata.